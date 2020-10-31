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'da Marcelo Saracchi maça devam edemedi

'ın, sahasında Ankaragücü ile oynadığı maçta Marcelo Sarcchi, maçın 56. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 20:27 Son Güncelleme: 31.10.2020 20:36 ABONE OL
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi sakatlanarak 56. dakikada yerini Emre Taşdemir'e bıraktı.

Süper Lig'in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray'da Marcelo Sarachhi sakatlandı. Mücadelenin 53. dakikasında sakatlık yaşayan Uruguaylı sol bek kendini yere bıraktı. Maça devam edemeyen 22 yaşındaki futbolcunun yerine 56. dakikada Emre Taşdemir oyuna dahil oldu.

Marcelo Saracchi bu sezon daha önce ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında da sakatlık yaşamıştı.

Saracchi, 45+2. dakikada Ryan Babel'in golünde asisti yapan futbolcuydu.

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Galatasaray'da Marcelo Saracchi maça devam edemedi
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