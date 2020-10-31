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- Gaziantep FK | CANLI

'in 7. haftasında Başkent temsilcisi , sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. 7. haftaya Gençlerbirliği 4, Gaziantep FK ise 7 puanla girdi. İki takım da mücadeleden 3 puanla ayrılarak üst sıralara tırmanmak istiyor. 'nda oynanan mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 13:30 Son Güncelleme: 31.10.2020 13:50 ABONE OL
Gençlerbirliği - Gaziantep FK | CANLI

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Ligde şu ana kadar 5 maça çıkan ve sadece deplasmanda Beşiktaş'ı yenen Gençlerbirliği, bunun dışında bir beraberlik, üç yenilgi yaşadı. Haftaya 4 puanla 20. sırada giren başkent temsilcisi, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi.

Sahasında oynadığı son 5 lig maçında galibiyet elde edemeyen Gençlerbirliği, iç sahadaki son 3 puanını geçen sezon 14 Haziran'da İttifak Holding Konyaspor karşısında aldı.

Konuk Gaziantep FK ise ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek aldı. Ligde birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Gaziantep FK, dört maçtan da beraberlik alarak 7 puan topladı ve haftaya 13. sırada girdi.Gençlerbirliği, ligde geçen sezon deplasmanda 4-1 yenildiği rakibini sahasında 1-0 mağlup etmişti.

Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında saat 13.30'da Eryaman Stadı'nda başlayan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor.

MÜCADELENİN 11'LERİ
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Mattias, Diego, Furman, Sefa, Zargo Toure, İlker, Candeias, Piris, Polomat, Murat Yıldırım
GaziantepFK: Günay, Djilobodji, Tosca, Muhammet Demir, Morais, Oğuz Ceylan, Mirallas, Sousa, Maxim, Kana Biyik, Dicko

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KARŞILAŞMANIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

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Gençlerbirliği - Gaziantep FK | CANLI
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