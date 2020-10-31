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Kayıp büyücü!

Performansının zirve yaptığı 2015-16’da 18 kez skora katkı sağlayan ‘Oz büyücüsü’ lakaplı yıldız, sonraki 3 sezonun toplamında ancak bu rakama ulaşabildi

Giriş Tarihi: 31.10.2020 ABONE OL
Kayıp büyücü!
Geçtiğimiz sezon devre arasında Feyenoord'a kiralık giden Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a dönüşünde Trabzonspor'a karşı başarılı bir performans sergiledi. Ancak Antalyaspor maçı öncesi sakatlık yaşadı. Sonrasında İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında 11 dakika görev alırken Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor mücadelelerinde forma giyemedi.

GOLLÜK PAS DEĞERİ 2.3'TEN 0.6'YA GERİLEDİ
Yeni sezonda şu ana kadar Süper Lig'de 62 dakika süre alan Oğuzhan, eleştiri oklarını da yeniden üzerine çekti. Beşiktaş'ta zirve yaptığı 2015-2016 sezonunda skora 18 kez katkı sağlayan 'Oz büyücüsü' lakaplı yıldız oyuncu, sonraki üç sezonun tamamında bu rakama ancak ulaşabildi. Oğuzhan, benzer düşüşleri maç başına şut ve gollük pas değerlerinde de yaşadı. Gollük pas karnesi 2.3'ten 0.6'ya, şut karnesi de 1.2'den 0.4'e kadar geriledi.

'BENİ OYNAT HOCAM'
Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın kırmızı kart cezası nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek olmasından sonra orta sahadaki rekabet iyice arttı. Atiba ve Dorukhan'ın yanında formayı almayı hedefleyen Mensah, Ljajic ve Oğuzhan teknik ekibin gözüne girmeye çalışıyor. Mensah'ın ilk 11'e en yakın isim olarak durduğu belirtilirken, bu sezon 1'i Avrupa olmak üzere oynadığı 5 maçın sadece ikisinde ilk 11'de görev yapan Ljajic'in teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma istediği ve "Oynamayı çok istiyorum" dediği öğrenildi.

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