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4-1 Huesca | MAÇ SONUCU

'nın 8. haftasında , sahasında Huesca'yı 4-1 mağlup etti. Madrid ekibi maç fazlasıyla ligde liderliğe yükseldi. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 18:33 ABONE OL
Real Madrid 4-1 Huesca | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında Huesca'yı 4-1 mağlup etti.

Real Madrid'de sakatlıktan kurtulan ve bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Belçikalı futbolcu Eden Hazard, 40. dakikada eflatun-beyazlıların ilk golünü attı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Karim Benzema ile farkı ikiye çıkaran Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Ev sahibi takım, 54. dakikada Federico Valverde ile skoru 3-0'a taşıdı.

Huesca, 74. dakikada David Ferreiro ile farkı ikiye indirse de Benzema, 90. dakikada bir kez daha rakip ağları havalandırarak Real Madrid'e 4-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla, ligde bir maç eksiği bulunan Real Madrid, 16 puanla liderliğe yükseldi. Huesca ise 5 puanda kaldı.

Öte yandan, sakatlığının ardından iyi bir performans gösteren ve güzel bir gol atan Hazard, 60 dakika oyunda kaldı.

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Real Madrid 4-1 Huesca | MAÇ SONUCU
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