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Son dakika: Bir hakemin corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika... , bir üst klasman yardımcı hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, hakemin semptom göstermemesine rağmen tedbir amaçlı karantinaya alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 17:38 Son Güncelleme: 31.10.2020 17:53 ABONE OL
Son dakika: Bir hakemin corona virüsü testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, bir üst klasman yardımcı hakemin Covid1-9 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Rutin olarak yapılan PCR testlerinde salgına yakalandığı belirlenen hakemin tedbir amaçlı karantinaya alındığı aktarıldı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 30.10.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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Son dakika: Bir hakemin corona virüsü testi pozitif çıktı
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