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Son dakika: 'da ile yollar ayrıldı

Son dakika haberleri... ekiplerinde Trabzonspor, ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 20:41 Son Güncelleme: 31.10.2020 20:53 ABONE OL

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'in ayrılığı sonrasında yardımcı antrenör Eddie Newton'ı takımın başına getirmişti. Bordo-mavilier, ligin 7. haftasının ardından İngiliz teknik adamla da yollarını ayırdı.

Karadeniz ekibi, İngiliz teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile teknik direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26 Ağustos 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre teknik direktöre, 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar olan 333 bin 296 avro tutarındaki alacakları ödenecektir."

Trabzonspor, Newton yönetiminde geride kalan 7 haftalık dilimde sadece Yeni Malatyaspor'u yendi. 2 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, 4 kez de mağlup oldu.

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Son dakika: Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı
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