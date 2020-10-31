TFF'den amatör ligler için karar çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek amatör müsabakaların başlatılmasını kararlaştırdı.



Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 sezonu BAL ve yerel amatör liglerle ilgili olarak 2020 Ekim ayı sonu itibarıyla salgının seyri konusunda, Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulunun yaptıkları açıklamalar ve amatör kulüplerin içerisinde bulundukları durum ve koşullar, amatör futbol müsabakalarının oynandığı saha ve statların yapısı, müsabaka adedinin çok fazla olması ve ülkemizin 81 ilinde oynanıyor olması nedeniyle sağlıklı önlemlerin alınabilmesini mümkün kılmamaktadır. Her şeye rağmen müsabakaları oynatabilmek adına;



1- Pandemi sürecinde Amatör Liglerde yer alan kulüplerin, futbolcuların ve tüm paydaşların sağlığı öncelik olmak üzere koşulların oluşması halinde Amatör Lig müsabakalarının başlatılabilmesine ilişkin gerekli talimatların hazırlanmasına,



2- Öncelikle başlatılması düşünülen Bölgesel Amatör Lig'e katılacak kulüplerin Katılım Formları Kasım ayında alınmaya başlanmasına, aynı şekilde büyükler kategorisinde en üst yerel lige katılacak kulüplerinde vize-referans işlemleri Aralık ayında başlatılacaktır. 2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar kitapçığımız Aralık ayında yayınlanmasına, Ocak ayından itibaren lisans vize ve transfer işlemleri TFF Bölge Müdürlüklerinde yapılmaya başlanılmasına,



3- 2020-2021 sezonu Ocak-Şubat Transfer ve Tescil döneminde Bölgesel Amatör ve Yerel Amatör liglerde yer alan kulüplere tescil edilerek lisans alan amatör futbolcuların, 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig ve Yerel amatör lig müsabakalarının Covid-19 salgını nedeniyle oynanamaması veya liglerin başlamasından sonra planlandığı şekilde tamamlanamaması halinde 2021-2022 sezonu 1.Transfer ve Tescil döneminde en son tescilli oldukları kulübün yazılı muvafakatı olmaksızın başka bir kulübe amatör futbolcu statüsünde tescil edilememelerine,



4- 2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek müsabakaların başlatılmasına, karar verilmiştir."