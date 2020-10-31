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Tutun düşüyoruz!

, G.Saray ve Alanya’nın daha ringe bile çıkmadan Avrupa’ya vedasının ardından M.Başakşehir ile Sivas da kayıplara devam etti. ’nin puanı da olduğu yerde kaldı.

SUAT UMURHAN
Giriş Tarihi: 31.10.2020 ABONE OL
Tutun düşüyoruz!
Avrupa Kupalarındaki kayıplar sonrasında takımlarımız bir bir elenirken sadece direkt gruplara kalan M.Başakşehir ve D.G Sivas umudumuz olarak kalmıştı. Ancak iki takım da beklentilere yanıt veremedi ve Süper Lig'deki arkadaşlarına uydu. Bu sezon takımlarımızın toplam puan hanesinde sadece 1900 yazıyor. Son 5 sezonun ortalamasının alındığı hesaplamada toplam puanımız ise 28 bin 900… Geçtiğimiz hafta alınan sonuçların ardından İskoçya önümüze geçerken 13. basamaktaki Türkiye, bu sezon için rakiplerinin durumu ile birlikte bu yerini koruyabilir. Ancak 2022-23 sezonu için büyük de bir tehlike bulunuyor. Türkiye'nin en iyi dönemlerinden biri olan, 9700 puan aldığı 2016-17 gelecek yıldan itibaren ortalamaya alınmayacak.

PEŞİMİZİ BIRAKMIYORLAR
Bu durumda ise 2021-22'de 16. sıraya gerileyeceğiz. Kötü performans gelecek sezon sürerse takipçilerimiz Danimarka ve Yunanistan bizi geçebilir. İki ülkeye de geçilirsek sıralamadaki yerimiz 18 olacak.

MİDTYLLAND YENİLİNCE GÜLÜYORUZ!
Türkiye'nin peşindeki ülkelerden Danimarka'nın, tek takımla Avrupa mücadelesi sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde D grubunda Liverpool, Atalanta ve Ajax ile mücadele eden Midtjylland'ın şu anda 2 maçta sıfır puanı var. Danimarka ekibinin oynayacağı maçlarda kaybettiği her puan bizim yüzümüzü güldürecek.

DAHA DA DÜŞERSEK NE OLUR? 16-17. BASAMAKTA OLURSAK;
Eğer bu sıralamada yer alırsak Avrupa'daki takım sayımız 4'e düşecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayımız bire inerken o ekibimiz de 2. ön eleme turundan katılacak. Kalan 3 takımımız ise yeni kurulacak Konferans Ligi'ne dahil olacak.

18. BASAMAKTA OLURSAK;
Durumumuz daha da vahim hale gelecek. Süper Lig'i kazanan takım, artık Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turundan girecek ve grup maçlarında yer almak neredeyse imkânsız olacak. 4 takımla katılacağımız Avrupa'da Devler Ligi için dört tur gerekecek.

30 YIL GERİ GİTTİK
1989-90 döneminde 3 takımla yarıştığımız Avrupa'da 0.3 puan toplayan ekiplerimiz, o yılın ardından yükselişe geçerken 2020-21'de ise aldığımız puanlarla 30 yıl önceki duruma geriledik.

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