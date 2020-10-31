Tutun düşüyoruz!

Avrupa Kupalarındaki kayıplar sonrasında takımlarımız bir bir elenirken sadece direkt gruplara kalan M.Başakşehir ve D.G Sivas umudumuz olarak kalmıştı. Ancak iki takım da beklentilere yanıt veremedi ve Süper Lig'deki arkadaşlarına uydu. Bu sezon takımlarımızın toplam puan hanesinde sadeceyazıyor. Son 5 sezonun ortalamasının alındığı hesaplamada toplam puanımız iseGeçtiğimiz hafta alınan sonuçların ardından İskoçya önümüze geçerkenAncak 2022-23 sezonu için büyük de bir tehlike bulunuyor. Türkiye'nin en iyi dönemlerinden biri olan, 9700 puan aldığı 2016-17 gelecek yıldan itibaren ortalamaya alınmayacak.Bu durumda ise 2021-22'de 16. sıraya gerileyeceğiz. Kötü performans gelecek sezon sürerse takipçilerimiz Danimarka ve Yunanistan bizi geçebilir.Türkiye'nin peşindeki ülkelerden Danimarka'nın, tek takımla Avrupa mücadelesi sürüyor.Danimarka ekibinin oynayacağı maçlarda kaybettiği her puan bizim yüzümüzü güldürecek.Eğer bu sıralamada yer alırsak Avrupa'daki takım sayımız 4'e düşecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayımız bire inerken o ekibimiz de 2. ön eleme turundan katılacak. Kalan 3 takımımız ise yeni kurulacak Konferans Ligi'ne dahil olacak.Durumumuz daha da vahim hale gelecek. Süper Lig'i kazanan takım, artık Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turundan girecek ve grup maçlarında yer almak neredeyse imkânsız olacak. 4 takımla katılacağımız Avrupa'da Devler Ligi için dört tur gerekecek.1989-90 döneminde 3 takımla yarıştığımız Avrupa'da 0.3 puan toplayan ekiplerimiz, o yılın ardından yükselişe geçerken 2020-21'de ise aldığımız puanlarla 30 yıl önceki duruma geriledik.