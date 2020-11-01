Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının 11'leri belli oldu

- maçının 11'leri belli oldu

'in 7. haftasında ile karşı karşıya geliyor. 'taki zorlu mücadelede düdük çalacak. Siyah-beyazlılar ligde 5 maç sonunda 7 puan toplarken, ekibi ise 6 karşılaşma sonunda 8 puana ulaştı. Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 1.11.2020 17:53 Son Güncelleme: 1.11.2020 18:07 ABONE OL
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının 11'leri belli oldu

Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Yeni Malatyaspor arasındaki maç, beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Ahmed, Tetteh, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay.

BEŞİKTAŞ 7, MALATYA 8 PUANDA...

Ligde oynadığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti. Yeni Malatya ise 6 müsabaka sonunda 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.

Geçen hafta Denizli'yi yenerek kötü gidişi durduran Kartal, kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, yarışa tutunmak için mutlak zafer peşinde.

Öte yadan Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Vodafone Park'taki ilk maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu. Kara Kartal, Malatyaspor'u mağlup ederek evinde de siftah yapmak istiyor.

Beşiktaş'ın Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bugünkü karşılaşmada görev alamayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun acı kaybı! Rıza Kocaoğlu İzmir'de deprem bölgesinde enkazın başına gidip "Canım Ali dayan" demişti...
Son dakika haberler: İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti
Milyonları ilgilendiren son dakika kredi kartı kararı geldi! Resmi Gazete yayımlandı...
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan İzmir depremi ile hayatının şokunu yaşadı! İzzet Yıldızhan'ın ofisi meğer yıkılan binanın hemen yanındaymış...
Erkan Petekkaya annesi Şerife Petekkaya’ya gözyaşları içinde veda etti!
SON DAKİKA: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
SON DAKİKA HABERİ... Kandilli ve AFAD İzmir'deki depremin tetiklediği yeni artçı depremleri açıkladı
SON DAKİKA HABERİ... İstanbul'da doğalgaz patlaması! Can kaybı haberi geldi
Sayısal Loto Sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven "Enkazın altından çıktığım günü unutamam"... Genç oyuncu Gizem Güven İzmir’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının 11'leri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA