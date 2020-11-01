CANLI | Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Yeni Malatyaspor arasındaki maç beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Ahmed, Cueva, Tetteh, Kubilay.

BEŞİKTAŞ 7, MALATYA 8 PUANDA...

Ligde oynadığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti. Yeni Malatya ise 6 müsabaka sonunda 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.

Geçen hafta Denizli'yi yenerek kötü gidişi durduran Kartal, kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, yarışa tutunmak için mutlak zafer peşinde.

Öte yadan Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Vodafone Park'taki ilk maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu. Kara Kartal, Malatyaspor'u mağlup ederek evinde de siftah yapmak istiyor.

Beşiktaş'ın Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bu maçta takımını yalnız bıraktı.