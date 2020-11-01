Çaykur Rizespor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in yedinci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadele öncesi Rizespor 8, Kayserispor ise 6 puanda. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Rizespor: Gökhan; Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak; Abdullah, Fabricio, Donsah; Boldrin, Samudio, Loic Remy
Kayserispor: Lung; Lopes, Kolovetsios, Campanharo, Aziz Behich; Hasan Hüseyin, Fernandes; Lennon, Henrique, Kvrzic; Kanga