Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çaykur Rizespor - Kayserispor | CANLI

- | CANLI

'in yedinci haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Mücadele öncesi Rizespor 8, Kayserispor ise 6 puanda. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.11.2020 13:32 Son Güncelleme: 1.11.2020 13:35 ABONE OL
Çaykur Rizespor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in yedinci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadele öncesi Rizespor 8, Kayserispor ise 6 puanda. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Rizespor: Gökhan; Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak; Abdullah, Fabricio, Donsah; Boldrin, Samudio, Loic Remy
Kayserispor: Lung; Lopes, Kolovetsios, Campanharo, Aziz Behich; Hasan Hüseyin, Fernandes; Lennon, Henrique, Kvrzic; Kanga


EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti
Milyonları ilgilendiren son dakika kredi kartı kararı geldi! Resmi Gazete yayımlandı...
Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun acı kaybı! Rıza Kocaoğlu İzmir'de enkazın başına gidip "Canım Ali dayan" demişti...
Erkan Petekkaya annesi Şerife Petekkaya’ya gözyaşları içinde veda etti!
Sayısal Loto Sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
Ünlü şarkıcı Doğuş’tan son dakika haberi: Şarkıcı Doğuş hayatının kırılma noktasını açıkladı, itirafları gündeme oturdu!
Berk Atan yaşadıkları endişeyi sosyal medyadan paylaştı! Ailesi İzmir’deki depreme yakalandı
SON DAKİKA HABERİ... AFAD ve Kandilli İzmir depreminin tetiklediği yeni artçı depremleri açıkladı
SON DAKİKA: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika haberler: AFAD'dan son dakika deprem açıklaması: Ölü sayısı 51 oldu! Yaralı sayısı ise 896
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaykur Rizespor - Kayserispor | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA