Diagne'den Fatih Terim'e flaş tepki!

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta cezalı Falcao'nun yokluğunda ileri uçta Mbaye Diagne görev yaptı. Senegalli santrfor, mücadelede tek şut dahi atamazken adeta yokları oynadı.



DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ!

Teknik direktör Fatih Terim, ceza sahasında etkili olamayan Mbaye Diagne'ye 56 dakika sabredebildi. 29 yaşındaki futbolcuyu 56. dakikada oyundan alan deneyimli çalıştırıcı, yerine Arda Turan'ı dahil etti. Oyundan çıkmasına bozulan 29. yaşındaki oyuncu, kulübeye uğramadan direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Terim Senegalli oyuncu için, "Ondan daha çok beklentim vardı. Sağdan soldan birçok top geldi. Öncelik alması gerekirdi. İnşallah o da kendine dikkat eder, iyi oynar" yorumunu yaptı.

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