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2-1 Everton | MAÇ SONUCU

'in 7. haftasında Everton, 'a 2-1 mağlup oldu. 69. dakikada 'nun yerine oyuna giren milli futbolcu 244 gün sonra görev aldı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 19:36 ABONE OL
Newcastle United 2-1 Everton | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton, Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu.

Bu sezon lige iyi bir başlangıç yaparak zirve mücadelesinin içinde yer alan Everton, Saint James Park Stadı'nda Newcastle United'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran ev sahibi Newcastle United, Callum Wilson'ın ilki penaltıdan olmak üzere 56. ve 84. dakikalarda attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Everton'ın tek golünü ise Dominic Calvert-Lewin 90+1. dakikada kaydetti.

Geçen sezon Crystal Palace'a kiralanan ve antrenmanda sakatlandıktan sonra yeşil sahalardan uzak kalan Cenk Tosun, Everton maçına yedek kulübesinde başladı. Milli oyuncu, 69. dakikada Niels Nkounkou'nun yerine oyuna girdi. Cenk Tosun 244 gün sonra görev aldı.

Newcastle United puanını 11'e yükseltirken, Everton ise 13 puanda kaldı.

7 GOLLÜ MAÇI SOUTHAMPTON KAZANDI

Günün gol düellosuna sahne olan diğer karşılaşmasında ise Southampton, Jannik Vestergaard, James Ward-Prowse (2) ve Danny Ings'in ağları sarsmasıyla deplasmanda Aston Villa'yı 4-3 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Southampton puanını 13'e çıkarırken, Aston Villa'nın ise 12 puanı bulunuyor.

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Newcastle United 2-1 Everton | MAÇ SONUCU
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