Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Spezia 1-4 Juventus | MAÇ SONUCU

1-4 | MAÇ SONUCU

Serie A'nin 6. haftasında , deplasmanda karşılaştığı 'yı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Corona virüsünü atlatan sonradan oyuna girdi, 2 gol kaydetti. İşte detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 19:18 ABONE OL
Spezia 1-4 Juventus | MAÇ SONUCU

Serie A'nin 6. haftasında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, deplasmanda karşılaştığı Spezia'yı 4-1 mağlup etti. Merih 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Cristiano Ronaldo sonradan oyuna girdi, 2 gol kaydetti.

Serie A'nin 6. haftasında Juventus, Spezia'ya konuk oldu. Mücadeleye hızlı başlayan Juve, 14. dakikada Alvaro Morata'nın golü ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi eki daha sonra 32. dakikada Tommaso Pobega ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Oyuna 56. dakikada dahil olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 59. dakika takımını öne geçirdi. Adrien Rabiot, 67. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Ronaldo 76. dakikada penaltıdan bulduğu golle ise skoru belirledi ve Juventus sahadan 4-1 galip ayrıldı. Andrea Pirlo'nun öğrencileri ligde 3 maç sonra 3 puan aldı. Ronaldo, korona virüsü yendikten sonra oynadığı ilk maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Juventus puanını 9'a çıkarırken, Spezia ise 5 puanda kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERLER: Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun acı kaybı! Rıza Kocaoğlu İzmir'de deprem bölgesinde enkazın başına gidip "Canım Ali dayan" demişti...
Milyonları ilgilendiren son dakika kredi kartı kararı geldi! Resmi Gazete yayımlandı...
Son dakika haberler: İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan İzmir depremi ile hayatının şokunu yaşadı! İzzet Yıldızhan'ın ofisi meğer yıkılan binanın hemen yanındaymış...
Erkan Petekkaya annesi Şerife Petekkaya’ya gözyaşları içinde veda etti!
SON DAKİKA HABERİ: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
SON DAKİKA HABERİ... Kandilli ve AFAD İzmir'deki depremin tetiklediği yeni artçı depremleri açıkladı
SON DAKİKA HABERİ... İstanbul'da doğalgaz patlaması! Can kaybı haberi geldi
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven "Enkazın altından çıktığım günü unutamam"... Genç oyuncu Gizem Güven İzmir’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...
Sayısal Loto Sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
Spezia 1-4 Juventus | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA