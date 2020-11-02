Akçay mı Avcı mı?

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yolların ayrılmasından sonra teknik adam arayışları hızlandı. Yönetim kurulunun geçtiğimiz hafta yaptığı değerlendirme sonucunda Abdullah Avcı'yı takımın başında görme konusunda önemli bir fikir birliği sağlanmıştı. Yöneticilerin, son dönemde ismi Antalyaspor ile anılan Avcı ile yeniden bir görüşme yapması bekleniyor. Bordo-mavili idareciler,açıklamasını yaparken listede Tamer Tuna, Mustafa Reşit Akçay ve Fatih Tekke gibi isimler de yer alıyordu. Yönetimin Akçay ile görüşme yaptığı ve tecrübeli teknik adamın, "dediği öğrenildi. Bu nedenle Akçay ismine sıcak bakıldığı ancak Avcı konusundaki kararın netleşmesinin ardından tecrübeli teknik adamla resmi bir görüşme yapılacağı ifade edildi.Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, teknik direktör arayışlarının bir an önce sonuçlanması gerektiğini söyledi. Sürmen, oyuncu kalitesinin de tartışıldığını belirterek, "Buradaki aksaklık hocadan mı kaynaklanıyordu yoksa alınan futbolcuların kalitesinden mi bu konuda tartışmalar vardı. Hoca ile yollar ayrıldı. Şimdi yeni gelecek hoca ile futbolcuların yeterliliğini test edeceğiz." ifadelerini kullandı.Trabzonspor'da önce Abdulkadir Parmak ardından da Ekuban'ın Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı. Uzun zamandır takımdan ayrı kalan iki oyuncunun Alanyaspor maçı öncesi geri dönüşü,Bu ikilinin takıma katılması ile moraller de yükseldi.Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Joao Pereira, bir günlük izni değerlendirdi. Eşi ve çocuğuyla Doğu Karadeniz gezisi yapan 36 yaşındaki sağ bek, kemençe eşliğinde eğlendiği anları da sosyal medyada paylaştı. Son dönemde yedek kalmasına ilişkin ise "Yedek kalmak sorun değil ama bunu kabullenmek sorundur. Ben kabullenmeyeceğim ve tekrar formayı almak için elimden geleni yapacağım" dedi.