Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI

- | CANLI

'in 7. haftasında , Fraport 'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 2.11.2020 18:55 Son Güncelleme: 2.11.2020 20:28 ABONE OL
Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi.

11'LER

Antalyaspor: Boffin, Kudriashov, Naldo, Veysel, Mert, Bünyamin, Nuri, Gökdeniz, Podolski, Orgill, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Antalya Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

FENERBAHÇE TAM KADRO

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine tam kadro çıktı. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. İlk 6 haftada forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti de Antalyaspor maçı kamp kadrosunda kendine yer buldu.

Tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında. Brezilyalı oyuncu, sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

İki takım arasında geride kalan 48 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 87 golüne, Akdeniz temsilcisi 41 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ikinci devresinde Antalya'da yapılan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

DIEGO PEROTTI İLK KEZ KADRODA

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynadıkları Trabzonspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mauricio Lemos'u yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Serdar Aziz'i ilk 11'de görevlendirdi.

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, Enner Valencia ve Mbwana Samatta yer aldı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Diego Perotti, Mert Hakan Yandaş, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Papiss Cisse ve Kemal Ademi görev bekledi.

Sarı-lacivertlilerde Antalyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilen yeni transfer Arjantinli futbolcu Diego Perotti, ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer aldı.

ANTALYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Kırmızı-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Antalyaspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Tamer Tuna'nın geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Amilton'un, Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart görerek cezalı durumuna düşmesi nedeniyle 1'i zorunlu 2 değişiklik yapıldı.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı bulan Ersan Adem Gülüm, yedek kulübesinde oturdu.

Amilton ile Ersan Adem Gülüm'ün yerine 11'de Gökdeniz Bayrakdar ve Jahovic'e yer verildi.

Öte yandan, Fenerbahçeli futbolcular, ısınmak için sahaya, uzun süredir kanser tedavisi gören ve 30 Ekim'de 32 yaşında vefat eden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in fotoğrafı olan ve üzerinde "Kalbimizdesin" yazılı tişörtlerle çıktı.

Az sayıda taraftarın izlediği maçta, tribünlere Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Ayrıca stattaki elektronik skor tabelası ekranına yansıtılan görüntülerde, Dilay Kemer'in yanı sıra İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

Mücadele öncesi gerçekleştirilen seremonide, hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile İzmir'deki depremde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu ile ilgili oğlundan yeni açıklama! İkbal Gürpınar 3 gün önce o notu paylaşmış
İzmir'den son dakika: Depremden 58 saat sonra sağ çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in ilk sözleri ortaya çıktı!
Son dakika haberi: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu hakkında oğlundan açıklama! İkbal Gürpınar'ın 3 gün önce paylaştığı not...
Son dakika haberler: Erzincan depreminde 8 gün enkaz altında kalmıştı! İzmir depremi sonrası konuştu! "Her zaman umut var, yeni kurtarılanlar..."
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven "Enkazın altından çıktığım günü unutamam"... Genç oyuncu Gizem Güven İzmir’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...
Son dakika haberler: Kredi kartı kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor! Resmi Gazete yayımladı; azami faiz oranı...
Son dakika haberi: Kentsel dönüşüm sürecinde yeni dönem başlıyor! Reyting sistemi ile puanlanacak. Reyting sistemi nedir?
Son dakika: Minik Elif'in kahramanı o anları anlattı! 3 yaşındaki Elif Perinçek tüm Türkiye'ye sevinç göz yaşları döktürdü!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Kapalıçarşı'dan son dakika ALTIN FİYATLARI bilgisi: 2 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA