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'tan Samatta'ya: Baskı hissetme

, sessiz golcüsü Samatta’yı maçına bu sözlerle hazırladı. Bulut, Tanzanyalı yıldız ile yaptığı görüşmede, "Mücadelenden asla vazgeçme. Rakip stoperlere zor anlar yaşatıyorsun. Böyle oynadığın sürece golü kimin attığının önemi yok. Baskı hissetme" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 2.11.2020 ABONE OL
Erol Bulut'tan Samatta'ya: Baskı hissetme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçı öncesinde golcüsü Ally Samatta ile özel bir görüşme yaptı.

Son iki maçta gol atamayan Tanzanyalı yıldıza, Antalya karşılaşmasında 11 oynayacağını bizzat kendisi ileten Bulut, Samatta'dan üzerinde baskı hissetmemesini istedi.

Gol atamamasına rağmen performans olarak kendilerini memnun ettiğini belirten Bulut, "Bu seviyenin altına düşmediğin sürece kimin gol attığının önemi yok. Fırsatlar geldikçe gol sayını artıracağına inanıyorum. Baskı hissetme. Ancak takıma katkın çok büyük. Stoperler senin baskınla zor anlar yaşıyor. Mücadeleden vazgeçme" ifadelerini kullandı.

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Ligde 4 maçta 266 dakika süre alan Samatta 2 golünü de 2-1 kazanılan Karagümrük maçında attı.

4'TE 4 PEŞİNDE
Süper Lig'de geride kalan 6 haftada yenilgi yüzü görmeyen (4 G/2 B) Fenerbahçe son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı. Kanarya'da hedef 4'te 4 yapmak ve Alanya'nın maç yapmadığı haftada liderlik koltuğuna oturmak. Son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Antalyaspor ise bu sezon evinde kaybetmedi. G.Birliği'ni 2-0, Denizli'yi 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar G.Antep'le 1-1 berabere kaldı.

ANTALYA'DA 7 EKSİK
Teknik direktör Tamer Tuna görevinden ayrıldığı için Antalyaspor'u, F.Bahçe maçına Tuna'nın yardımcıları hazırladı. Kırmızı kart cezalısı Sidney Sam ve Amilton'un yanı sıra, sakatlıkları olan Drole, Serdar Gürler, Doğukan, Hakan Özmert ve Eren Albayrak zorlu maçta görev alamayacak. F.Bahçe'de eksik yok. Ceza sınırındaki Gustavo sarı kart görürse Konya'ya karşı forma giyemeyecek.

BİR GÖRÜŞ / ÖMER ÜRÜNDÜL

Fizik olarak kötü ama…
Çok geniş ve kaliteli bir kadroda 11 oluşturmak kolay iş değil. Bugünkü şartlarda Gustavo'nun yanında Ozan oynar, 10 numara pozisyonunda da Pelkas… Eğer hazırsa da sol önde Perotti… Ancak Erol Bulut, Arjantinli'yi önce gidişata göre son dakikalarda denemeyi düşünecektir. Samatta'yı fizik açıdan iyi bulmuyorum ama Cisse de sezon başı hazırlıklarına katılmadı. Onun için ilk tercihin Samatta olmasında bir yanlış yok. Seyircisiz maçlar (Her ne kadar localarda bir miktar olsa da) her iki taraf için de kolay olmuyor. Dolu tribünler önünde oynansa Trabzonspor kötü de oynasa Kasımpaşa'yı yenebilirdi. Bakalım Fenerbahçe, hocasız Antalyaspor karşısında galibiyete devam edecek mi? İzleyip göreceğiz.

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Erol Bulut'tan Samatta'ya: Baskı hissetme
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