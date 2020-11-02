CANLI | Hatayspor - Sivasspor

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk ediyor.
Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor ve mücadele beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanıyor.
Ömer Erdoğan'ın yönetimindeki Hatayspor, ligde oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan elde etti. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise 5 müsabakada 7 puan topladı.
Hatayspor'un Erzurumspor ve Ankaragücü maçları corona virüsü vakaları sebebiyle ertelenmişti. Sivasspor ise 1 haftayı bay geçti.
İLK 11'LER...
Hatayspor: Mohamedi, Billong, Popov, Pablo, Mesut, Rayane, Ribeiro, Selim, Akintole, Gökhan, Mame Diouf.
Sivasspor: Samassa, Barış, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode.