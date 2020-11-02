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CANLI | Hatayspor -

'in 7. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. 'ndaki mücadelede düdük çalıyor. 4 maçta 7 puan toplayan Hatayspor ile 5 müsabakada 7 puana ulaşan Sivasspor arasındaki karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 2.11.2020 20:01 Son Güncelleme: 2.11.2020 20:01 ABONE OL
CANLI | Hatayspor - Sivasspor

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk ediyor.

Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor ve mücadele beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanıyor.

Ömer Erdoğan'ın yönetimindeki Hatayspor, ligde oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan elde etti. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise 5 müsabakada 7 puan topladı.

Hatayspor'un Erzurumspor ve Ankaragücü maçları corona virüsü vakaları sebebiyle ertelenmişti. Sivasspor ise 1 haftayı bay geçti.

İLK 11'LER...

Hatayspor: Mohamedi, Billong, Popov, Pablo, Mesut, Rayane, Ribeiro, Selim, Akintole, Gökhan, Mame Diouf.

Sivasspor: Samassa, Barış, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode.

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CANLI | Hatayspor - Sivasspor
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