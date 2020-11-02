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karşısında! İşte muhtemel 11'ler

'in 7. haftasında deplasmanda 'un konuğu oluyor. Kazanması halinde haftayı lider kapatacak olan Kanarya'da, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Bulut'un o tercihleri...

Giriş Tarihi: 2.11.2020 09:18 Son Güncelleme: 2.11.2020 10:04 ABONE OL
Fenerbahçe Antalyaspor karşısında! İşte muhtemel 11'ler

, 'in 7. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında! İşte muhtemel 11'ler

Sarı-lacivertliler, Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı kazanması halinde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek.

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında! İşte muhtemel 11'ler

Sezona yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Kanarya geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamadı.

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında! İşte muhtemel 11'ler

4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden ekibi son 3 maçtaki 3 puan serisini sürdürüp zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında! İşte muhtemel 11'ler

ANTALYASPOR'DA 7 EKSİK VAR

Ev sahibi 'un ise ligde 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunuyor. Hafta içinde ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlılar sahaya yardımcı antrenörleri ile çıkacak.

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında! İşte muhtemel 11'ler

Güney ekibinde eksik sayısı hayli fazla. Kırmızı kart cezalısı Sidney Sam ve Amilton'un yanı sıra, sakatlıkları olan Drole, Serdar Gürler, Doğukan, Hakan Özmert ve Eren Albayrak forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında! İşte muhtemel 11'ler

Adale sakatlığı geçen Fredy ise şans verilmesi halinde görev alabilecek. Zorlu maçın hakemi Bahattin Şimşek.

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında! İşte muhtemel 11'ler

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında! İşte muhtemel 11'ler

ANTALYASPOR - Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Bünyamin, Podolski, Ufuk, Orgil, Jahovic

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında! İşte muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE - Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, , Ozan, Pelkas, Samatta

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Fenerbahçe Antalyaspor karşısında! İşte muhtemel 11'ler
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