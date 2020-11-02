Fenerbahçe Antalyaspor karşısında! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı kazanması halinde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek.
Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Kanarya geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamadı.
4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Kadıköy ekibi son 3 maçtaki 3 puan serisini sürdürüp zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor.
ANTALYASPOR'DA 7 EKSİK VAR
Ev sahibi Antalyaspor'un ise ligde 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunuyor. Hafta içinde teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlılar sahaya yardımcı antrenörleri ile çıkacak.
Güney ekibinde eksik sayısı hayli fazla. Kırmızı kart cezalısı Sidney Sam ve Amilton'un yanı sıra, sakatlıkları olan Drole, Serdar Gürler, Doğukan, Hakan Özmert ve Eren Albayrak forma giyemeyecek.
Adale sakatlığı geçen Fredy ise şans verilmesi halinde görev alabilecek. Zorlu maçın hakemi Bahattin Şimşek.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;
ANTALYASPOR - Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Bünyamin, Podolski, Ufuk, Orgil, Jahovic
FENERBAHÇE - Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Valencia, Ozan, Pelkas, Samatta