Son dakika: Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na Josef itirazı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup etmişti.

Siyah-beyazlı takımın 3 puanla ayrıldığı mücadelede Brezilyalı yıldız Josef de Souza direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Geçtiğimiz günlerde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, deneyimli orta saha oyuncusuna 2 maç men cezası vermişti.

Beşiktaş, bu cezanın indirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Josef de Souza'nın, Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesiyle sonuçlanan eylemi ile ilgili olarak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) futbolcumuza vermiş olduğu 2 resmi müsabakadan men cezasına karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."