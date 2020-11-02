Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na Josef itirazı

Son dakika: 'tan 'na Josef itirazı

Son dakika haberi... Denizlispor maçında gördüğü sebebiyle 'ndan 2 maç ceza alan Josef için Beşiktaş harekete geçti. Siyah-beyazlı takım, Brezilyalı oyuncunun cezasının indirilmesi için 'na başvurdu.

Giriş Tarihi: 2.11.2020 19:41 Son Güncelleme: 2.11.2020 19:52 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na Josef itirazı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup etmişti.

Siyah-beyazlı takımın 3 puanla ayrıldığı mücadelede Brezilyalı yıldız Josef de Souza direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Geçtiğimiz günlerde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, deneyimli orta saha oyuncusuna 2 maç men cezası vermişti.

Beşiktaş, bu cezanın indirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Josef de Souza'nın, Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesiyle sonuçlanan eylemi ile ilgili olarak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) futbolcumuza vermiş olduğu 2 resmi müsabakadan men cezasına karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu ile ilgili oğlundan yeni açıklama! İkbal Gürpınar 3 gün önce o notu paylaşmış
İzmir'den son dakika: Depremden 58 saat sonra sağ çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in ilk sözleri ortaya çıktı!
Son dakika haberi: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu hakkında oğlundan açıklama! İkbal Gürpınar'ın 3 gün önce paylaştığı not...
Son dakika haberler: Erzincan depreminde 8 gün enkaz altında kalmıştı! İzmir depremi sonrası konuştu! "Her zaman umut var, yeni kurtarılanlar..."
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven "Enkazın altından çıktığım günü unutamam"... Genç oyuncu Gizem Güven İzmir’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...
Son dakika haberi: Kentsel dönüşüm sürecinde yeni dönem başlıyor! Reyting sistemi ile puanlanacak. Reyting sistemi nedir?
Son dakika: Minik Elif'in kahramanı o anları anlattı! 3 yaşındaki Elif Perinçek tüm Türkiye'ye sevinç göz yaşları döktürdü!
Son dakika haberler: Kredi kartı kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor! Resmi Gazete yayımladı; azami faiz oranı...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Kapalıçarşı'dan son dakika ALTIN FİYATLARI bilgisi: 2 Kasım 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na Josef itirazı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA