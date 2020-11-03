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'dan tepki çeken sözleri!

'nin 'u mağlup ettiği karşılaşmada, sarı-lacivertliler tam 45 orta açarken bunun 25'i 'in ayağından geldi. Maçın ardından karşılaşmayı yorumlayan Caner'in eski hocası 'nın sözleri tepki çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.11.2020 09:28 Son Güncelleme: 3.11.2020 09:43 ABONE OL
Abdullah Avcı'dan tepki çeken Caner Erkin sözleri!

'in 7. haftasında , karşısında tarihe geçecek bir performans sergilerken baştan sona domine ettiği oyun sonrasında ancak 2-1'lik galibiyetle maçtan ayrıldı.

Abdullah Avcı'dan tepki çeken Caner Erkin sözleri!

KALEYE 28 ŞUT
Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan , Antalya'da rakip kaleyi tam 28 kez yokladı. bu 28 şutun 10'unda isabet buldu, 4'ünde direğe takıldı.

Abdullah Avcı'dan tepki çeken Caner Erkin sözleri!

CEZA SAHASINA TOPLAM 45 ORTA
Fenerbahçeli futbolcular rakip ceza sahasına ise rekor sayıda tam 45 orta gönderdi. Sarı lacivertlilerdeki ikinci döneminde harika bir performansla sezona başlayan , Antalya maçının kazanılmasında büyük rol oynadı. 32 yaşındaki futbolcu, karşılaşma boyunca tam 25 orta yapmayı başardı.

Abdullah Avcı'dan tepki çeken Caner Erkin sözleri!

CANER'DEN 25 ORTA
Sarı lacivertli futbolcunun bu istatistiği tarihine de geçti ve bir lig karşılaşması sırasında yapılan en yüksek 5. orta sayısı oldu. Daha önce Süper Lig kariyerinde 1 maçta 26 orta yapan , 'a karşı tam 25 orta denemesi gerçekleştirdi.

Abdullah Avcı'dan tepki çeken Caner Erkin sözleri!

12'Sİ AKAN OYUNDA
Akan oyunda 12, duran toptan ise 13 orta yapan Caner, akan oyunda 4, duran topta ise 5 isabetli orta denemesine imza attı. Sarı lacivertli futbolcu bunun yanı sıra, 'in ilk 7 haftasında 3 asiste imza attı ve Kanarya'nın başarısında büyük pay sahibi oldu.

Abdullah Avcı'dan tepki çeken Caner Erkin sözleri!

Karşılaşmanın ardından 'le ilgili yorumlar ise tartışma konusu oldu.

Abdullah Avcı'dan tepki çeken Caner Erkin sözleri!

METİN'LE AVCI AYRILDI
yorumcularından , Caner'in performansıyla ilgili olumlu ifadeler kullanırken Bein Sports yorumcusu 'nın 'tan eski öğrencisi ile ilgili sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Abdullah Avcı'dan tepki çeken Caner Erkin sözleri!

BİLİRSİN AMA BİR ŞEY YAPAMAZSIN
, "'in ortaları muhteşem. Bilirsin oraya ortalar yapacağını ama bir şey yapamazsın. Ayrıca kanat oyuncuları 'de 2-3 yıldır bu kadar tamamlayıcı değildi ama bu sene herkes pozisyonun içinde ve tehlike yaratıyor." şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı'dan tepki çeken Caner Erkin sözleri!

ÇOK ORTA YAPTI, ASİST VAR MI YOK
ise " çok orta yaptı. Asist var mı, yok!" şeklinde konuştu. Avcı ayrıca 'ı çalıştırdığı dönemle ilgili örnekler verirken, "Ben geçen sezon Caner'i bu nedenle kanatta değil, ortada oynattım." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'dan tepki çeken Caner Erkin sözleri!

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ!
Sosyal medyada taraftarları, direkten dönen toplar olmasa Caner'in birkaç asistinin olabileceğini belirterek açıklamalara tepki gösterdi. (Hürriyet)

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Abdullah Avcı'dan tepki çeken Caner Erkin sözleri!
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