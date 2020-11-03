Abdullah Avcı'dan tepki çeken Caner Erkin sözleri!

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında tarihe geçecek bir performans sergilerken sarı lacivertliler baştan sona domine ettiği oyun sonrasında ancak 2-1'lik galibiyetle maçtan ayrıldı.
KALEYE 28 ŞUT
Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Antalya'da rakip kaleyi tam 28 kez yokladı. Sarı lacivertliler bu 28 şutun 10'unda isabet buldu, 4'ünde direğe takıldı.
CEZA SAHASINA TOPLAM 45 ORTA
Fenerbahçeli futbolcular rakip ceza sahasına ise rekor sayıda tam 45 orta gönderdi. Sarı lacivertlilerdeki ikinci döneminde harika bir performansla sezona başlayan Caner Erkin, Antalya maçının kazanılmasında büyük rol oynadı. 32 yaşındaki futbolcu, karşılaşma boyunca tam 25 orta yapmayı başardı.
CANER'DEN 25 ORTA
Sarı lacivertli futbolcunun bu istatistiği Süper Lig tarihine de geçti ve bir lig karşılaşması sırasında yapılan en yüksek 5. orta sayısı oldu. Daha önce Süper Lig kariyerinde 1 maçta 26 orta yapan Caner Erkin, Antalyaspor'a karşı tam 25 orta denemesi gerçekleştirdi.
12'Sİ AKAN OYUNDA
Akan oyunda 12, duran toptan ise 13 orta yapan Caner, akan oyunda 4, duran topta ise 5 isabetli orta denemesine imza attı. Sarı lacivertli futbolcu bunun yanı sıra, Süper Lig'in ilk 7 haftasında 3 asiste imza attı ve Kanarya'nın başarısında büyük pay sahibi oldu.
METİN'LE AVCI AYRILDI
Trt yorumcularından Tümer Metin, Caner'in performansıyla ilgili olumlu ifadeler kullanırken Bein Sports yorumcusu Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan eski öğrencisi ile ilgili sözleri gündeme bomba gibi düştü.
BİLİRSİN AMA BİR ŞEY YAPAMAZSIN
Tümer Metin, "Caner Erkin'in ortaları muhteşem. Bilirsin oraya ortalar yapacağını ama bir şey yapamazsın. Ayrıca kanat oyuncuları Fenerbahçe'de 2-3 yıldır bu kadar tamamlayıcı değildi ama bu sene herkes pozisyonun içinde ve tehlike yaratıyor." şeklinde konuştu.
ÇOK ORTA YAPTI, ASİST VAR MI YOK
Abdullah Avcı ise "Caner Erkin çok orta yaptı. Asist var mı, yok!" şeklinde konuştu. Avcı ayrıca Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemle ilgili örnekler verirken, "Ben geçen sezon Caner'i bu nedenle kanatta değil, ortada oynattım." ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ!
Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları, direkten dönen toplar olmasa Caner'in birkaç asistinin olabileceğini belirterek açıklamalara tepki gösterdi. (Hürriyet)