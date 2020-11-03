Trabzonspor'da Abdullah Avcı yeniden liste başı

Trabzonspor yönetiminin bir süre önce gündeminden kalkmış gibi gözüken ve ismi Antalyaspor ile anılmaya başlayan Abdullah Avcı ile yeniden temasa geçildi.

Tecrübeli teknik adam ile yapılan son görüşmede Avcı'nın, "Trabzonspor'da çalışmayı kim istemez" yanıtını verdiği ve detayların görüşüldüğü belirtildi.

Avcı ile bugün İstanbul'da yüz yüze görüşme yapılması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın 3 yıllık sözleşme beklentisi içerisinde olduğu ve en önemli şartlarından birisinin de teknik ekibinin tamamının kendi tercihlerinden oluşması olduğu öğrenildi. Yönetimin, Avcı ile anlaşamaması durumunda ilk önceliğinin Mustafa Reşit Akçay olması bekleniyor.