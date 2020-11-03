Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Manchester United açıklaması!

Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, 3 puan için sahaya çıkacaklarını belirtti. İşte Buruk'un sözleri...

"Biz kendi oyunumuzu yine ortaya koymaya çalışacağız. Kazanmak için çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İnşallah burada hem gol atarız, hem kazanırız. Hepsi olur."



"Hangi takımla oynarsanız oynayın, rakip takımın etkili yanlarından korkuyorsunuz. Konyaspor'la oynarken de Konyaspor'un hücumundaki oyuncular etkiliydi."



"Solskjaer'in sözlerini okudum. Birbirimize karşı da oynadık. Ben futbolcuyken de çok başarılı bulduğum bir oyuncuydu. Aynı zamanda çok başarılı bir teknik adam. Biz de inşallah onlara karşı 3 puanla tanışırız."



"Çok başarılı bir teknik adam. Biz de inşallah 3 puanla tanışırız onlara karşı."



"Biz kendi oyunumuzu yine ortaya koymaya çalışacağız. Kazanmak için çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İnşallah burada hem gol atarız, hem kazanırız. Hepsi olur."



"Strateji olarak konuşmadık ama biz ve analiz ekibimiz rakibimize karşı ne yapacağımızı ve neleri yaptığımızda başarılı olacağımızı bugün oyuncularımıza anlattık. Hem bizim hem de oyuncularımızın çok yakından tanıdığı bir takım var çok yakından tanıdığı oyuncular var."



"Manchester takımı 4-2-3-1 dizilimiyle oynayan bir takımdı. Son haftalarda 4-3-1-2'yi denediler. Leipzig maçı Paris maçı ve lig maçında bu dizilişle oynadılar. Ben yine dizilişin değişeceğini düşünüyorum. Çok kaliteli oyuncuları var. "

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