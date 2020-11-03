Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester United kaptanı Harry Maguire'dan Başakşehir sözleri!

kaptanı Harry Maguire'dan sözleri!

H Grubu'nda 'e konuk olacak 'da kaptan Maguire açıklamalarda bulundu. Maguire, açıklamasında Başakşehir hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 3.11.2020 18:32 ABONE OL
Manchester United kaptanı Harry Maguire'dan Başakşehir sözleri!

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Başakşehir'e konuk olacak Manchester United'da kaptan Maguire açıklamalarda bulundu. Maguire, açıklamasında Başakşehir hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

"İyi bir takımlar. PSG'ye karşı oynadıkları oyunu gördük ve gerçekten iyilerdi. PSG'ye her alanda sorun yarattılar. Bu yüzden Başakşehir'e karşı oynamak kolay olmayacak."

"Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde fazlasıyla ilerlediler. Bizim adımıza zorlu bir test olacak ancak bu, oraya gidip üç puanı alarak lider kalabileceğimiz bir test."

Atletico Madrid Kondogbia'yı kadrosuna kattı

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: İkizlerin son sözleri Türkiye'yi ağlattı! İzmir depreminden bir acı haber daha...
Son dakika haberler: İzmir'deki depremin ardından enkaz altından kurtarılan Ayda bebeğin annesi Fidan Gezgin kurtarılamadı! Ayda bebek ve ailesi...
SON DAKİKA | Milyonların gözü Seda'dan gelecek iyi habere çevrilmişti! Seda Dinçer'den kahreden haber geldi!
Çatı Katı Aşk'ın güzel oyuncusu Nilay Deniz ile eşi boşanıyor... Son dakika haberi: Dizi setinde başlayan aşka nokta koydular!
İzmir'deki depremin ardından AFAD'tan bir son dakika açıklaması daha geldi! Depremin ardından ölü ve yaralı sayısı artıyor...
Koronavirüs son dakika haberleri: Corona virüs evde bulaş riski %70'leri buluyor! Risk her geçen gün ile beraber artıyor...
Abdullah Avcı'dan tepki çeken Caner Erkin sözleri!
SON DAKİKA: "Her zaman umut var, yeni kurtarılanlar..." Erzincan depreminde 8 gün enkaz altında kalmıştı, İzmir depremi sonrası o isim konuştu!
SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar yoğun bakımdaydı! İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi!
SON DAKİKA HABERİ: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Kasım
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester United kaptanı Harry Maguire'dan Başakşehir sözleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA