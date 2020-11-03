Manchester United kaptanı Harry Maguire'dan Başakşehir sözleri!

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Başakşehir'e konuk olacak Manchester United'da kaptan Maguire açıklamalarda bulundu. Maguire, açıklamasında Başakşehir hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

"İyi bir takımlar. PSG'ye karşı oynadıkları oyunu gördük ve gerçekten iyilerdi. PSG'ye her alanda sorun yarattılar. Bu yüzden Başakşehir'e karşı oynamak kolay olmayacak."



"Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde fazlasıyla ilerlediler. Bizim adımıza zorlu bir test olacak ancak bu, oraya gidip üç puanı alarak lider kalabileceğimiz bir test."

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