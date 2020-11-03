Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 6 maçla devam ediyor!

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta mücadeleleri 2 maçla başladı. Günün ilk maçlarında Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 6-0'lık skorla mağlup ederken, Atletico madrid, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Günün diğer karşılaşmaları ise şu şekilde:
Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)
Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)
Manchester City (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)
Porto (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa)
Midtjylland (Danimarka) - Ajax (Hollanda)
Atalanta (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
4 KASIM ÇARŞAMBA
20.55 Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya)
20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa)
23.00 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya)
23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
REAL MADRID - INTER MAÇININ 11'LERİ
Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard
Inter Milan: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic
SALZBURG - BAYERN MÜNİH MAÇININ 11'LERİ
Salzburg: Stankovic; Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen; Szoboszlai, Junuzovic, Camara, Mwepu; Koita, Berisha
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Lucas Hernandez; Kimmich, Tolisso; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski
MANCHESTER CITY - OLYMPIAKOS MAÇININ 11'LERİ
M. City: Ederson - Walker, Stones, Ake, Zinchenko - De Bruyne, İlkay, Foden - Ferran Torres, Mahrez, Sterling
Olympiakos: Jose Sa - Rafinha, Ruben Semedo, Cissw, Holebas - M'Vila, Bouchalakis, Camara - Randjelovic, El Arabi, Valbuena
MIDTJYLLAND - AJAX MAÇININ 11'LERİ
Midtjylland: Andersen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste, Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba
Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Ekkelenkamp, Blind, Gravenberch; Promes, Tadic, Antony
ATALANTA - LIVERPOOL MAÇININ 11'LERİ
Atalanta: Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Papu Gómez; Muriel, Zapata
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Williams, Robertson; Henderson, Jones, Wijnaldum; Diogo Jota, Salah, Sadio Mane
PORTO - MARSİLYA MAÇININ 11'LERİ
Porto: Agustin Marchesin, Manafa, Mbemba, Malang Sarr, Zaidu Sanusi, Otavio, Mateus Uribe, Sergio Oliveira, Corona, Luis Diaz, Moussa Marega
Marsilya: Mandanda, Sakai, Gonzalez, Duje Caleta-Car, Amavi, Valentin Rongier, Kamara, Morgan Sanson, Payet, Dario Benedetto, Thauvin
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