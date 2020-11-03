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'nın menajerinden açıklaması!

Son dakika haberleri... Devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlayan , takımın ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvadı. Seri ve Onyekuru gibi eski yıldızlarını geri getirmek isteyen Aslan'da gündemde olan diğer isimler ise ve gibi gurbetçi isimler. Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı'nın menajerinden sarı kırmızılı takım ile ilgili açıklama geldi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 3.11.2020 22:47 Son Güncelleme: 3.11.2020 22:55 ABONE OL
Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

'da yönetim ocak ayı dönemine hazırlık yaparken sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan için milli futbolcunun amcası ve temsilcisi önemli açıklamalarda bulundu.

Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Radyospor'a konuşan , "Yunus, Wolsfburg'ta pek fazla süre alamıyor. Teknik direktör Oliver Glasner'le yıldızı barışmadı. Elinden geleni yapıyor; her zaman hazır.

Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Hazır olduğunu teknik heyet de söylüyor; ama bir türlü süre vermiyorlar. Yunus, 28 yaşında ve en verimli çağında, oynamak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Önümüze bakacağız." dedi.

Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

"FATİH TERİM İLE YUNUS'UN TEMASI VAR"
Yunus'un 'ye dönmek istediğini "belki o gün gelmiştir" sözleriyle ifade eden amca Mallı şöyle konuştu:

Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

yönetimi ile bir temasımız olmadı; fakat birkaç aracı aradı. Ancak biz doğrudan kulüple görüşme istiyoruz.

Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

hoca bizi zaten iyi tanıyor. Böyle bir şey olursa kulübün bize ulaşması yeterli. Gereken yapılır.

Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Yunus her zaman bir gün 'de futbol oynamak istediğini söyledi. Belki o gün gelmiştir... ile Yunus'un teması var. Zaman zaman görüşürler; ama konusunda görüşmek isterlerse, her zaman görüşmeye hazırım.

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Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!
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