Abdullah Avcı Trabzonspor’a doğru

Süper Lig'de sezona Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, 7 hafta sonra İngiliz teknik adam ile yoları ayırıp teknik adam arayışına başladı. Bordo-mavili yönetiminin büyük bölümü, takımın Abdullah Avcı'ya emanet edilmesi görüşünde birleşirken,Başkan Ağaoğlu'nun da onay vermesinin ardından İstanbul'da bulunan yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı zirvede anlaşma çerçevesinde bütün detaylar masaya yatırıldı. Yapılacak olan sözleşmenin süresi, yönetimin kendisinden beklentisi görüşüldü.Ayrıca takımdaki oyuncu yapısı, teknik ekibin yapılanması, tesislerdeki çalışma alanlarında uyulması gereken kurallar da dahil olmak üzere bütün detaylar 57 yaşındaki hocayla konuşuldu. Henüz el sıkışamayan tarafların bugün tekrar bir araya gelerek tüm konuları masaya yatırması ve anlaşmaya resmiyet kazandırması bekleniyor.Son dört maçında 11 puanı çimlere gömen Trabzonspor, ligin flaş ekibi Alanyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçı kazanıp moral bulmayı hedefliyor. Newton'la yolların ayrılmasının ardından takımı çalıştırma görevi verilen futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu, oyuncuları motive etmek için bire bir görüşmeler yaptı. Derelioğlu bu görüşmelerde,Taraftarın size olan inancı yüksek. En önemlisi sizin kendinize olan inancınızı sahada göstermeniz" ifadelerini kullandı.Cumartesi günü Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da Antalyaspor yolculuğu öne alındı. Bordo-mavililer, planlamaya göre yarın Antalya'ya gidecek ve burada iki gün kamp yapacak.Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için uzun süre antrenman yapamayan Abdulkadir Parmak ve Caleb Ekuban, harıl harıl çalışıyor. İki oyuncuya, fiziksel açıdan diğer oyuncularla aynı seviyeye gelmeleri için özel bir program uygulandığı belirtildi.