UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Grupta ilk iki maçından puan alamayan Başakşehir, oldukça iyi bir futbol ortaya koymuştu. Kritik mücadele öncesi futbolseverler 'Başakşehir Manchester United maçı hangi kanalda? Başakşehir Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar;

BAŞAKŞEHİR MANCHESTER UNİTED ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa düdük çalacak.

BAŞAKŞEHİR MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye saatler kala Başakşehir Manchester United maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer bilgiler merak konusu oldu. Peki, Başakşehir Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

İşte, mücadelenin canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;