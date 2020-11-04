Geçmiş olsun Diagne!

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Galatasaray'da Falcao'nun gölgesinde kalan Mbaye Diagne, Ankaragücü maçını taraftarla barışma fırsatı olarak gördü.Yıldız oyuncu, Ankaragücü'ne gol atsaydı formasını çıkartıp kameralarayazılı tişörtünü gösterecekti. Ancak plan tutmadı ve Diagne gol pozisyonuna bile giremediği maçta oyundan alınan ilk isim oldu. Buna sinirlenen oyuncu, direkt soyunma odasına gitti.Terim, Diagne toparlanana kadar Radamel Falcao'nun alternatifi olarak Ryan Babel'i düşünüyor.2019'da bonservisine 13 milyon Euro ödenen Diagne, geçen sezonun ilk yarısında Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanmış ancak disiplinsiz davranışlar sergilemişti