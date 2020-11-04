Geçmiş olsun Diagne!

Galatasaray'da Falcao'nun gölgesinde kalan Mbaye Diagne, Ankaragücü maçını taraftarla barışma fırsatı olarak gördü. Cuma günü İzmir'de gerçekleşen depremiFlorya'da kampta takip eden Senegalliforvet, cumartesi maç sabahı GS Store'dadepremle ilgili tişört hazırlattı. Yıldız oyuncu, Ankaragücü'ne gol atsaydı formasını çıkartıp kameralara "Geçmiş olsun İzmir" yazılı tişörtünü gösterecekti. Ancak plan tutmadı ve Diagne gol pozisyonuna bile giremediği maçta oyundan alınan ilk isim oldu. Buna sinirlenen oyuncu, direkt soyunma odasına gitti. Teknik direktör Fatih Terim;özel hayatına dikkat etmeyen, dışarıdakalabalık bir grupla doğum gününü kutlayangolcüden kendisine çekidüzen vermesiniistedi. Terim, Diagne toparlanana kadar Radamel Falcao'nun alternatifi olarak Ryan Babel'i düşünüyor.
2019'da bonservisine 13 milyon Euro ödenen Diagne, geçen sezonun ilk yarısında Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanmış ancak disiplinsiz davranışlar sergilemişti