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Golle geldiler

’nin ligde aldığı 5 galibiyette yeni transferlerin imzası var. Rize’de Sosa, Karagümrük’te Samatta, Göztepe’de Pelkas, Trabzon’da Cisse ve son olarak Antalya’da Perotti galibiyetin mimarı oldu

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 4.11.2020 ABONE OL
Golle geldiler
Yeni transferler meyvesini gelir gelmez vermeye başladı. Fenerbahçe hücum hattındaki oyuncularından ilk maçlarında skor katkısı alırken son halka Roma'dan transfer edilen Diego Perotti oldu. Arjantinli sol kanat, Antalya karşısında ilk kez kadroya alınıp, 62'de oyuna girerken hem penaltıyı kazandırdı hem de topu ağlara gönderip, takıma galibiyeti getirdi. Fenerbahçe'nin bu yılki flaş transferi Sosa, hazır olmamasına rağmen 1. hafta Çaykur Rize karşılaşmasında süre aldı. Arjantinli yine penaltı golüyle takımına maçı kazandıran isim oldu.

İLK MAÇINDA AĞLARI SARSTI
Samatta, 11'de görev aldığı ilk maç olan Karagümrük karşılaşmasında 2 gol birden atıp, Fenerbahçe'nin 2-1 kazanmasını sağladı. Dimitris Pelkas, ilk kez kadroyla Göztepe maçında tanıştı. Attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Papiss Cisse, en fazla süre aldığı Trabzonspor maçına 1 gol, 1 asistle damga vurdu. Alınan 5 galibiyette yeni transferlerin verdiği katkı, Fenerbahçe'nin yoğun geçen transfer döneminde önemli hamleler yaptığını bir kez daha ispatlamış oldu.

FENERBAHÇE'NİN YENİ KAHRAMANI
Antalya maçında penaltı golüyle takımın 2-1 kazanmasını sağlayan Perotti'nin başarısı ülkesi Arjantin'de yankı buldu. Ole gazetesi, "Sinan Gümüş kızardı, Perotti Fenerbahçe'yi kurtardı" başlığıyla verdiği haberde, Arjantinli futbolcunun penaltıdan attığı golün sarı-lacivertli ekibe 3 puanı getirdiğini yazdı. Uno Santa Fe gazetesi de 'F.Bahçe'nin yeni kahramanı" başlığını attı.

JOSE SOSA
Rize'de penaltı golüyle 2-1'lik galibiyeti getirdi.

ALLY SAMATTA
Karagümrük'e 2 gol attı, takım 2-1 kazandı.

DİMİTRİS PELKAS
3-2 kazanılan Göztepe maçında 3. golü attı.

PAPİSS CİSSE
Trabzon maçında 45 dakika oynadı. 1 gol, 1 asist yaptı.

SON VURUŞ ÇALIŞACAKLAR!
Fenerbahçe, Antalyaspor maçında istatistikleri altüst etti. Rakip ceza sahasında tam 45 kez topla buluşurken, şut istatistiğinde 28'e 4 gibi büyük bir üstünlük kurdu. Bunun yanı sıra 12-0 gibi uzun süredir görülmeyen bir korner istatistiği de ortaya çıktı. Erol Bulut buna rağmen gol atmakta zorlanan takımına son vuruş çalışması yaptırma kararı aldı.

HEDEF 5'TE 5
Fenerbahçe cumartesi günü oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kırmızı kart gören Sinan Gümüş dışında Konyaspor karşılaşmasına eksiksiz çıkılacak. Teknik heyet, milli araya 5 maçlık kazanma serisiyle gitmeyi hedefliyor.

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Golle geldiler
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