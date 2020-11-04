Golle geldiler

Yeni transferler meyvesini gelir gelmez vermeye başladı.son halka Roma'dan transfer edilen Diego Perotti oldu.Fenerbahçe'nin bu yılki flaş transferi Sosa, hazır olmamasına rağmenkarşılaşmasında süre aldı. Arjantinli yine penaltı golüyle takımına maçı kazandıran isim oldu.Samatta, 11'de görev aldığı ilk maç olan Karagümrük karşılaşmasında 2 gol birden atıp, Fenerbahçe'nin 2-1 kazanmasını sağladı., ilk kez kadroyla Göztepe maçında tanıştı. Attığı golle takımını galibiyete taşıdı., en fazla süre aldığı Trabzonspor maçına 1 gol, 1 asistle damga vurdu. Alınan 5 galibiyette yeni transferlerin verdiği katkı, Fenerbahçe'nin yoğun geçen transfer döneminde önemli hamleler yaptığını bir kez daha ispatlamış oldu.Antalya maçında penaltı golüyle takımın 2-1 kazanmasını sağlayan Perotti'nin başarısı ülkesi Arjantin'de yankı buldu. Ole gazetesi,başlığıyla verdiği haberde, Arjantinli futbolcunun penaltıdan attığı golün sarı-lacivertli ekibe 3 puanı getirdiğini yazdı.gazetesi de 'F.Bahçe'nin yeni kahramanı" başlığını attı.Rize'de penaltı golüyle 2-1'lik galibiyeti getirdi.Karagümrük'e 2 gol attı, takım 2-1 kazandı.3-2 kazanılan Göztepe maçında 3. golü attı.Trabzon maçında 45 dakika oynadı. 1 gol, 1 asist yaptı.Fenerbahçe, Antalyaspor maçında istatistikleri altüst etti. Rakip ceza sahasında tam 45 kez topla buluşurken, şut istatistiğinde 28'e 4 gibi büyük bir üstünlük kurdu. Bunun yanı sıra 12-0 gibi uzun süredir görülmeyen bir korner istatistiği de ortaya çıktı. Erol Bulut buna rağmen gol atmakta zorlanan takımına son vuruş çalışması yaptırma kararı aldı.Fenerbahçe cumartesi günü oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kırmızı kart gören Sinan Gümüş dışında Konyaspor karşılaşmasına eksiksiz çıkılacak. Teknik heyet, milli araya 5 maçlık kazanma serisiyle gitmeyi hedefliyor.