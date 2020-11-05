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Biri satılacak biri uzatacak

, ve ’dan birini göndererek ocak ayına bütçe oluşturacak. Yüksek bonservis getirene veda edilecek, kalan oyuncuya ise yeni sözleşme imzalatılacak.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 5.11.2020 ABONE OL
Biri satılacak biri uzatacak

Ligde ilk 7 haftalar dikkate alındığında 13 sene sonra en az gol yediği (5) dönemi yaşayan G.Saray'ın savunmasında sadece iki isim değişmedi: Luyindama ve Marcao.

4 milyon euro'ya alınan Marcao 850 bin euro, 8 milyon euro'ya alınan Luyindama ise 1 milyon 50 bin euro kazanıyor. İngilizler, Luyindama'ya, İtalyanlar ise Sambacıya devre arasında teklif yapmaya hazırlanıyor.

ALT LİMİT 15 MİLYON EURO
15 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacak yönetim, ikisinden birini satarak ara transfer bütçesini oluşturacak. Yüksek bonservis getirene veda edecek sarı-kırmızılılar, takımda kalan ismin ise sezon sonunu beklemeden sözleşmesini uzatacak.

OCAKTA EN AZ 3 TAKVİYE OLACAK
Yaz döneminde Belhanda, Babel ve Diagne'yi elden çıkartmayı başaramayan Galatasaray yönetimi, ocak ayında kadrosuna ilk 11 düzeyinde en az üç takviye (savunma-orta saha-hücum) düşünüyor ve kaynak yaratmak için Luyindama- Marcao ikilisine güveniyor.

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Biri satılacak biri uzatacak
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