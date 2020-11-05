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3. Tur maçında ekibi , 'nda 3. Lig takımlarından 'u konuk ediyor. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 5.11.2020 18:00 Son Güncelleme: 5.11.2020 18:04 ABONE OL
CANLI | Yeni Malatyapsor - Artvin Hopaspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur heyecanı A Spor'da devam ediyor.

Kupanın 3. tur maçında Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ile Artvin Hopaspor karşılaşıyor. Kupanın satatüsü gereği kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak.

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayan müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Direnç Tonusluoğlu'nun düdük çalacağı Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor maçını sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER...

Yeni Malatyaspor: Herrera, Hadebe, Murat Akça, Erşan, Bülent, Mustafa, Acquah, Ruben, Lukoki, Olcay Şahan, Umut Bulut.

Artvin Hopaspor: Murat Özkan, Yunus Emre, Güray, Eray, Furkan, Oğuzhan, Doğukan, Doğan, Yücel, Tugay, Mertcan.

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CANLI | Yeni Malatyapsor - Artvin Hopaspor
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