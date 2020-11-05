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’de harekatı! Devre arasındaki ilk hedef belli oldu

Son dakika haberleri... Yaz transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe, devre arası için de çalışmalara şimdiden başladı. Sarı lacivertli takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun 'un çok istediği isim için harekete geçtiği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.11.2020 09:52 Son Güncelleme: 5.11.2020 09:54 ABONE OL
Fenerbahçe’de transfer harekatı! Devre arasındaki ilk hedef belli oldu

'de şampiyonluğu hedefleyen ve sezon öncesinde 18 yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan 'de yönetim, şimdi de ara dönemine odaklandı.

Fenerbahçe’de transfer harekatı! Devre arasındaki ilk hedef belli oldu

Maç fazlasıyla zirvede yer alan sarı-lacivertliler, 4 maçta 5 gol yiyerek savunmasını henüz oturtamazken Kanarya'nın devre arasındaki ilk hamlesinin stoper transferi olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de transfer harekatı! Devre arasındaki ilk hedef belli oldu

Yeni Asır'ın haberine göre, 'un 'dan öğrencisi olan için harekete geçeceği öne sürüldü.

Fenerbahçe’de transfer harekatı! Devre arasındaki ilk hedef belli oldu

HAVA HAKİMİYETİ İLE DİKKAT ÇEKTİ
28 yaşındaki İngiliz oyuncunun sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması sebebiyle devre arasında girişimlerin başlayacağı bildirildi.

Fenerbahçe’de transfer harekatı! Devre arasındaki ilk hedef belli oldu

ekibi 'i sezon başında da 'dan istemiş, takas teklifinde bulunmuştu. Ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Fenerbahçe’de transfer harekatı! Devre arasındaki ilk hedef belli oldu

Hava hakimiyetiyle dikkatleri üzerine çeken 1.91 boyundaki Caulker, İngiltere 'nda 1 kez oynayıp 1 gol attı. Tecrübeli futbolcu Tottenham ve 'da görev yaptı.

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Fenerbahçe’de transfer harekatı! Devre arasındaki ilk hedef belli oldu
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