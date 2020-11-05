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Fenerbahçeli 'dan paylaşımı!

ve bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan 'dan, paylaşımı geldi. Tufan paylaşımında, 'da birlikte çalıştığı hocasına teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 13:48 ABONE OL
Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan Sergen Yalçın paylaşımı!

Sezona çok iyi bir başlangış yapan ve A Milli Takım ile Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla göz dolduran Ozan Tufan'dan Sergen Yalçın paylaşımı geldi. 25 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sergen Yalçın'ın doğum gününü kutladı. Ozan mesajında, Zor zamanlarımda yanımda olduğunuz için teşekkür ederim, iyi ki doğdunuz hocam! ifadelerini kullandı.

OZAN'I FUTBOLA KAZANDIRDI!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe'de kadroda düşünülmediği için Akdeniz ekibine kiralık olarak verilen Ozan Tufan ile birlikte çalışmış ve 25 yaşındaki futbolcu ile özel olarak ilgilenerek futbola geri kazandırmıştı.

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Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan Sergen Yalçın paylaşımı!
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