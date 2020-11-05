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'da dev hayal kırıklığı! 140 milyon Lira...

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takımda beklentilerin büyük olduğu hücum oyuncuları düşük performansıyla dikkat çekiyor. Aslan'da Falcao haricindeki isimler takımına neredeyse katkı sağlayamadı. Kolombiyalı golcü bu sezon ligde 5 gol, 2 asistlik bir performans sergilerken Feghouli, , , Diagne, ve Emre Akbaba vasatın üzerine çıkamadı.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 17:12 Son Güncelleme: 5.11.2020 17:17 ABONE OL
Galatasaray'da dev hayal kırıklığı! 140 milyon Lira...

Cimbom'da Falcao dışındaki hücumcular takıma beklenen katkıyı sağlayamadı.

Galatasaray'da dev hayal kırıklığı! 140 milyon Lira...

Kolombiyalı golcü bu sezon ligde 5 gol, 2 asistlik bir performans sergilerken Feghouli, , , Diagne, ve Emre Akbaba vasatın üzerine çıkamadı.

Galatasaray'da dev hayal kırıklığı! 140 milyon Lira...

VASAT GÖRÜNTÜ VERDİLER
Falcao dışındaki 6 futbolcu yılda toplam 140 milyon TL alırken ancak 2 gol, 2 asistlik bir performans sergileyerek beklenenin çok altında kaldı.

Galatasaray'da dev hayal kırıklığı! 140 milyon Lira...

BABEL'DEN 1 GOL, 2 ASİST
Bu oyuncular arasında en iyi görüntüyü Babel verdi. Hollandalı futbolcu 1 gol, 2 asist yaptı.

Galatasaray'da dev hayal kırıklığı! 140 milyon Lira...

ise bu süreçte 1 gol kaydetti. Diğer oyuncular ise ne gol ne de asist üretmeyi başaramadı.

Galatasaray'da dev hayal kırıklığı! 140 milyon Lira...

FEGHOULİ KATKI SAĞLAYAMADI
Hücuma yönelik oyunculardan Feghouli yılda 3.85 milyon Euro almasına rağmen takıma gol ve asist olarak bir katkı sağlayamadı.

Galatasaray'da dev hayal kırıklığı! 140 milyon Lira...

Takvim'in haberine göre böylece aldığı paranın hakkını veremeyerek sınıfta kaldı.

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Galatasaray'da dev hayal kırıklığı! 140 milyon Lira...
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