Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milan 0-3 Lille | MAÇ SONUCU

0-3 Lille | MAÇ SONUCU

H Grubu 3. maçında Lille, sahasında milli futbolcumuz 'nın hat-trick yaptığı mücadelede 'ı 3-0 mağlup etti. Bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmeyen Fransız ekibinde Yusuf Yazıcı, maçının ardından Avrupa'da ikinci kez hat-trick yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.11.2020 00:55 Son Güncelleme: 6.11.2020 01:10 ABONE OL
Milan 0-3 Lille | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında Lille, Milan'ı konuk etti.

Karşılaşmayı ev sahibi Lille, Yusuf Yazıcı'nın kaydettiği gollerle 3-0 kazandı.

3 MAÇTA 2. HAT-TRICK

Lille'de 22. dakikada kendi kazandığı penaltıyı gole çeviren Yusuf Yazıcı, ilk yarının skorunu tayin etti: 0-1.55. dakikada Yusuf Yazıcı, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla kaleci Donnarumma'yı avladı ve takımını 2-0 öne geçti. Bu golden hemen 3 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan yıldız futbolcu, attığı golle hem kendisinin hem de takımının 3. golünü kaydetti. Yusuf Yazıcı bu hat-trick ile birlikte gruptaki 3'üncü maçında 2'nci kez hattrick yapma başarısı gösterdi.

Milli futbocumuz, bu sezon ikinci kez bir Avrupa maçında hat-trick yaptı. Yusuf Yazıcı Lille'nin ilk haftada deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 yendiği maçta da 3 gol kaydetmişti.

TARİHE GEÇTİ!

Yusuf Yazıcı, Avrupa kupaları tarihinde Milan'a San Siro'da hat-trick yapan 2. oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce Rivaldo, 2000-2001 sezonunda Barcelona formasıyla 3-3 biten maçta göstermişti.

Fransız ekibinde milli futbolculardan Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz ise 80. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil oldu.

Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu, yedek başladığı mücadelede ikinci yarının başında maça girdi.

Bu sonuçla Lille, bu sezon oynadığı 12 resmi karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken H Grubu'nda puanını 7'yer çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Milan ise 6 puanda kaldı.

Cengiz Ünder asist yaptı Leicester City fark attı Sivasspor 2-0 Karabağ | MAÇ SONUCU

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABER | Ölümlere neden olan corona virüs mutasyona uğradı! Bulaş hızı arttı; işte yeni corona virüs belirtileri...
SON DAKİKA HABER | 2 noktaya dikkat çekti ve uyardı! Büyük İstanbul depremiyle ilgili tarih verdi
SON DAKİKA: Dünya bu haberi konuşuyor! Koronavirüs yine mutasyona uğradı, 17 milyon vizon öldürülecek...
Ciciş kardeşlere sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Esra Ersoy ile Ceyda Ersoy satıp ev alacaklar...
5 günde 3 kilo yağdan gidiyor! İşte limon diyeti
Son dakika haberler... Korkunç olay 19 yıl sonra çözülmüştü! Hande Çinkitaş cinayeti ile ilgili yeni gelişme!
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen'in acısı hala taze... Coşkun Göğen'in içini acıtan soru!
Son dakika haberler: İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan evlerle ilgili şok gerçekler ortaya çıktı! İşte skandallar zinciri...
Uzman isim kritik Borsa İstanbul sorusunu yanıtladı: O hisseler yıl sonu rallisi yapabilir!
Emekli maaşlarına son dakika ZAM MÜJDESİ: Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar, kaç para zam yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Milan 0-3 Lille | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA