Milan 0-3 Lille | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında Lille, Milan'ı konuk etti.

Karşılaşmayı ev sahibi Lille, Yusuf Yazıcı'nın kaydettiği gollerle 3-0 kazandı.

3 MAÇTA 2. HAT-TRICK

Lille'de 22. dakikada kendi kazandığı penaltıyı gole çeviren Yusuf Yazıcı, ilk yarının skorunu tayin etti: 0-1.55. dakikada Yusuf Yazıcı, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla kaleci Donnarumma'yı avladı ve takımını 2-0 öne geçti. Bu golden hemen 3 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan yıldız futbolcu, attığı golle hem kendisinin hem de takımının 3. golünü kaydetti. Yusuf Yazıcı bu hat-trick ile birlikte gruptaki 3'üncü maçında 2'nci kez hattrick yapma başarısı gösterdi.

Milli futbocumuz, bu sezon ikinci kez bir Avrupa maçında hat-trick yaptı. Yusuf Yazıcı Lille'nin ilk haftada deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 yendiği maçta da 3 gol kaydetmişti.

TARİHE GEÇTİ!

Yusuf Yazıcı, Avrupa kupaları tarihinde Milan'a San Siro'da hat-trick yapan 2. oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce Rivaldo, 2000-2001 sezonunda Barcelona formasıyla 3-3 biten maçta göstermişti.

Fransız ekibinde milli futbolculardan Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz ise 80. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil oldu.

Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu, yedek başladığı mücadelede ikinci yarının başında maça girdi.

Bu sonuçla Lille, bu sezon oynadığı 12 resmi karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken H Grubu'nda puanını 7'yer çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Milan ise 6 puanda kaldı.

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