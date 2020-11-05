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Sakaryaspor - Diyarbekirspor |

3. Tur karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında Diyarbekirspor'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada kazanan taraf bir üst tura yükselecek. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 15:30 Son Güncelleme: 5.11.2020 15:35 ABONE OL
Sakaryaspor - Diyarbekirspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında Diyarbekirspor'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada kazanan taraf bir üst tura yükselecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki ilk maçına çıkıyor. Diyarbekirspor ise Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eşleşmesinde Elazığ Belediye FK'yı deplasmanda 2-1'lik skorla yendi ve Sakaryaspor'un rakibi oldu.

SAKARYASPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Sakaryaspor: Alişan Şeker, Emirhan Civelek, Fatih Tultak, Hakan Aslantaş, Ümit Yasin Arslan, Caner Koca, Abdulaziz Solmaz, Oğuzhan Kayar, Azad Filiz, Alpay Koçaklı, Berk İsmail Ünsal
Diyarbekirspor: Süleyman Özer, Adnan Emir Koldere, Fatih Cin, Hamza Budak, Bilal Özhan, Alpay Cin, Onur Okan, Mustafa Emre Can, Muhammed Turantaylak, Mustafa Pınar, Enes Keskin

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Sakaryaspor - Diyarbekirspor | CANLI İZLE
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