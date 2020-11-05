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- Muğlaspor |

'nda 3. tur heyecanı son gününde de tüm hızıyla devam ediyor. ekibi , sahasında Muğlaspor'u ağırlıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada kazanan taraf üst tura yükselecek.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 12:58 Son Güncelleme: 5.11.2020 13:52 ABONE OL
Samsunspor - Muğlaspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı son gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Karadeniz ekibi Samsunspor, sahasında Muğlaspor'u ağırlıyor. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetiyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada kazanan taraf üst tura yükselecek.

Ev sahibi Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda merhaba dedi. Muğlaspor ise Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kızılcabölükspor'u penaltılar ile kupanın dışına iterek Samsunspor'un rakibi oldu.

Karşılaşma, Ziraat Türkiye Kupası yayıncısı A Spor tarafından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz.

SAMSUNSPOR - MUĞLASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
SAMSUNSPOR: Furkan, Ercan, Yalçın, Oğuz, E. Gyasi, A. Plumain, Ahmethan, Gökhan Alsan, G. Yamaego, Erhan, E. İslam İlkin
MUĞLASPOR: N. Can Körümdük, Mehmet, S. Çelik, Mümin, İ. Can Köse, İbrahim, Ö. Faruk Canbirdi, Polat, Emre, M. Emel, Emirhan Kılıç

GOLLER

GOL | Samsunspor 1-0 Muğlaspor GOL | Samsunspor 1-1 Muğlaspor GOL | Samsunspor 1-2 Muğlaspor

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Samsunspor - Muğlaspor | CANLI İZLE
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