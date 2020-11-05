Samsunspor - Muğlaspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı son gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Karadeniz ekibi Samsunspor, sahasında Muğlaspor'u ağırlıyor. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetiyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada kazanan taraf üst tura yükselecek.

Ev sahibi Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda merhaba dedi. Muğlaspor ise Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kızılcabölükspor'u penaltılar ile kupanın dışına iterek Samsunspor'un rakibi oldu.



Karşılaşma, Ziraat Türkiye Kupası yayıncısı A Spor tarafından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz.



SAMSUNSPOR - MUĞLASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

SAMSUNSPOR: Furkan, Ercan, Yalçın, Oğuz, E. Gyasi, A. Plumain, Ahmethan, Gökhan Alsan, G. Yamaego, Erhan, E. İslam İlkin

MUĞLASPOR: N. Can Körümdük, Mehmet, S. Çelik, Mümin, İ. Can Köse, İbrahim, Ö. Faruk Canbirdi, Polat, Emre, M. Emel, Emirhan Kılıç





GOLLER

GOL | Samsunspor 1-0 Muğlaspor

GOL | Samsunspor 1-1 Muğlaspor

GOL | Samsunspor 1-2 Muğlaspor