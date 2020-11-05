UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, sahasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk ediyor.

Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Sandro Scharer yönetiyor.

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11'LER

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Ninga, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Yatabare.

Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Ozobic, Andrade, Zoubir, Owusu.

SİVASSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, grupta oynadıkları son maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, Sivas'ta Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildikleri maça ilk 11'de başlayan Max Gradel ve Olarenwaju Kayode ile kırmızı kart cezalısı Samba Camara'nın yerine, Casimir Ninga, Marcelo Goiano ve Erdoğan Yeşilyurt'a şans tanıdı.

Çalımbay, Samba Camara ile sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye'nin yokluğunda stoper mevkisinde Maccabi Tel-Aviv maçında sağ kanatta oynayan Robin Yalçın'ı görevlendirdi.

Sivasspor, Karabağ maçına kalede Mamadou Samassa, savunmada Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın ve Uğur Çiftçi, orta sahada Fayçal Fajr, Claudemir De Souza, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan ve Casimir Ninga, ileri uçta da Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.

Atakaş Hatayspor maçında beline aldığı darbe nedeniyle bu maçta riske edilmeyen Gradel'in yanı sıra Kayode, Muammer Yıldırım, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Arouna Kone ve Eren Şahin yedek kulübesinde yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Ziya Erdal, Jorge Felix ile kırmızı kart cezalısı Samba Camara, maç kadrosunda yer almadı.

KARABAĞ'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, grupta Villarreal'e 3-1 yenildikleri maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.



Gurbanov, Villarreal maçında ilk 11'de görev alan Rahil Mammadov ile Jaime Romero'nun yerine Sivasspor karşısında Maksim Medvedev ve Uros Matic'e şans verdi.

LOCALARIN YÜZDE 50'Sİ KADAR SEYİRCİ ALINDI

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, maç öncesi Azerbaycan temsilcisi Karabağ ekibini konakladığı otelde ziyaret ederek, başarılar diledi. Karabağ yöneticileri, Ayhan'a forma hediye etti.

SİVASSPOR - KARABAĞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.55'te başladı ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanıyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Karabağ maçı öncesinde Jorge Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları sürüyor.

Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.

VILLARREAL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Vilarreal'e de 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta iki hafta sonunda son sırada yer alıyor.

Deplasmanda Villarreal'a 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olan Sivasspor ise gol averajıyla grupta 3. sırada bulunuyor.

Sivas ekibi, iç sahada Karabağ'ı yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor.

SİVASSPOR'UN AVRUPA'DAKİ GOLCÜLERİ

Avrupa kupalarında daha önce 10 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı, 7 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı.

Sivasspor, Avrupa'da 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 25 gole engel olamadı.

Sivas temsilcisinin Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Avrupa maçlarından toplam 8 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Kayode (2), Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare ve Max Gradel rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivas ekibi, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi.

Sivasspor, Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına katılamadı.