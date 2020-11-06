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Ersin Destanoğlu derbisini kaçırabilir

'in 8. haftasında , FK'ya 3-1 yenildi. Siyah-beyazlılar 3 puanın yanı sıra kaleci Ersin Destanoğlu'nu da kaybetti. Müsabakanın 55. dakikasında direkt görerek oyun dışında kalan Destanoğlu, 9. haftada oynanacak karşılaşmasında forma giyemeyecek. 19 yaşındaki kaleci, 2 maç ceza alması durumunda ise 10. haftadaki derbisini de kaçıracak.

Giriş Tarihi: 6.11.2020 23:30 Son Güncelleme: 6.11.2020 23:32 ABONE OL
Ersin Destanoğlu Fenerbahçe derbisini kaçırabilir

Süper Lig'in 8. haftası Gaziantep'de açıldı.

Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1'lik skorla mağlup olurken, siyah-beyazlı ekibin kalecisi Ersin Destanoğlu 55. dakikada Muhammet Demir'i düşürdüğü için direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

19 yaşındaki kaleci direkt kırmızı kart gördüğü için 2 maça ceza alabilir. Bu durumda Destanoğlu, Başakşehir maçının yanı sıra Fenerbahçe derbisinde de takımını yalnız bırakabilir.

DERBİDE OYNAYAMAYABİLİR

Ersin, siyah-beyazlı takımın milli ara sonrası oynayacağı Başakşehir maçında oynayamayacak. Genç kaleci 2 maç ceza alması durumunda ise 10. haftadaki Fenerbahçe derbisini de kaçıracak.

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Ersin Destanoğlu Fenerbahçe derbisini kaçırabilir
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