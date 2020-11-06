Süper Lig'in 8. haftası Gaziantep'de açıldı.
Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1'lik skorla mağlup olurken, siyah-beyazlı ekibin kalecisi Ersin Destanoğlu 55. dakikada Muhammet Demir'i düşürdüğü için direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
19 yaşındaki kaleci direkt kırmızı kart gördüğü için 2 maça ceza alabilir. Bu durumda Destanoğlu, Başakşehir maçının yanı sıra Fenerbahçe derbisinde de takımını yalnız bırakabilir.
DERBİDE OYNAYAMAYABİLİR
Ersin, siyah-beyazlı takımın milli ara sonrası oynayacağı Başakşehir maçında oynayamayacak. Genç kaleci 2 maç ceza alması durumunda ise 10. haftadaki Fenerbahçe derbisini de kaçıracak.