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"Futbolda şike" davasının ayrılan dosyasına ilişkin karar açıklandı

Yargıtay 5. bozma kararının ardından yeniden görülen, aralarında 'ın kardeşi , Başkanı ve 'nun bulunduğu 20 sanıklı davada, 19 sanığın tüm suçlardan beraatine karar verildi. Sanıklardan , "iş yeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme" suçundan 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 12:35 ABONE OL
Futbolda şike davasının ayrılan dosyasına ilişkin karar açıklandı

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından yeniden görülen, dosyası ayrılan 20 sanığın yargılandığı "futbolda şike" davası karara bağlandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Aziz Yıldırım'ın kardeşi sanık Alaattin Yıldırım ile aralarında Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç'in bulunduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve bazı kulüp yöneticileri ise duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Alaattin Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç'in aralarında bulunduğu 19 sanığın beraatine karar verilmesini istedi.

Savcı, sanık Hakan Karahmet için ise "iş yeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini talep etti.

Trabzonspor Derneği avukatı ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, hüküm kurmak üzere müzakereye çekildi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan heyet, aralarında Aziz Yıldırım'ın kardeşi Alaattin Yıldırım, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun bulunduğu 19 sanığın, üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.

Heyet, sanık Hakan Karaahmet'i ise "iş yeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme" suçundan 6 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

DOSYALAR AYRILMIŞTI
Davaya bakan mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin usulden bozma ilamına uyulmasına hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl'ın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

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"Futbolda şike" davasının ayrılan dosyasına ilişkin karar açıklandı
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