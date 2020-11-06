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iki isimden birine imza attıracak!

haberleri | Devre arasına 2 aydan kısa bir süre kala 'da çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılar Marcao ve Luyindama'nın ayrılma ihtimaline karşı hedeflerini belirledi. Sarı-kırmızılılar, ve 'den birisine imza attıracak.

Giriş Tarihi: 6.11.2020 09:54 ABONE OL
Galatasaray iki isimden birine imza attıracak!

Devre arası transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, savunma hattını da gözden geçirme kararı alırken gelecek tekliflere göre harekete geçecek. Luyindama ve Marcao ikilisinin Avrupa'dan birçok kulübün listesinde olduğu bilinirken yönetimin bu ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak rotasını Arjantin'e çevireceği öne sürüldü.

Yeni Asır'ın haberine göre, Aslan'ın bu doğrultuda Velez Sarsfield'in Perulu stoperi Luis Abram ile aynı takımın Arjantinli savunma oyuncusu Lautaro Gianetti'yi yakın takibe aldığı öğrenildi. Abram'ın sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayı sonunda, Gianetti'nin sözleşmesi ise 2022 yılı Haziran sonunda bitecek.

LUYINDAMA VE MARCAO YOLCU MU?
Cim Bom'un bu kez ikiliden birini kadrosuna katmasına kesin gözle bakılıyor. Bu arada Luyindama'ya İngiliz takımlarının, Marcao'ya ise İtalyan takımlarının teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Galatasaray'ın devre arasında sadece savunmaya takviye ile sınırlı kalmayacağı orta sahaya ve hücum hattına transfer düşündüğü gelen haberler arasında.

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Galatasaray iki isimden birine imza attıracak!
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