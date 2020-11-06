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'da hedef 'nin eski yıldızı!

Son dakika haberleri... Regista transferi istediğini açık bir şekilde dile getiren Galatasaray , 'nin eski yıldızını istiyor. Ara transfer döneminde Terim'in istediği takviyeleri gerçekleştirmek isteyen Başkan ve yönetim, devre arasında harekete geçecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.11.2020 10:49 Son Güncelleme: 6.11.2020 11:08 ABONE OL
Galatasaray'da hedef Fenerbahçe'nin eski yıldızı!

Sezon başında istediği transferleri yapamayan , çalışmalarına şimdiden başladı.

Galatasaray'da hedef Fenerbahçe'nin eski yıldızı!

Seri ve Lemina'nın ayrılmasından sonra orta sahaya sadece Etebo transferini yapan Aslan'da, hedef orta saha transferi.

Galatasaray'da hedef Fenerbahçe'nin eski yıldızı!

Teknik Direktör 'de orta saha için regista transferini istediğini açık bir şekilde dile getirmişti.

Galatasaray'da hedef Fenerbahçe'nin eski yıldızı!

Yabancı sınırının önümüzdeki sezon için belirsiz olması Cimbom'u yerli takviyesine yönlendirdi.

Galatasaray'da hedef Fenerbahçe'nin eski yıldızı!

, formasıyla iyi bir performans gösteren 'ın kadroya katılmasını istedi.

Galatasaray'da hedef Fenerbahçe'nin eski yıldızı!

'dan 'ye olan ve daha sonra 'da top koşturan , yurt dışında tutunamadı ve 'ye formasıyla geri döndü.

Galatasaray'da hedef Fenerbahçe'nin eski yıldızı!

Geçtiğimiz sezonun başında macerasına başlayan Uçan, bugüne kadar 41 maçta Alanyaspor forması giydi.

Galatasaray'da hedef Fenerbahçe'nin eski yıldızı!

Genç futbolcunun ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve serbest kalacak.

Galatasaray'da hedef Fenerbahçe'nin eski yıldızı!

Ancak sarı kırmızılı takım, Akşam'ın haberine göre devre arasında için girişimde bulunacak ve takımı ile görüşmelere başlayacak.

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Galatasaray'da hedef Fenerbahçe'nin eski yıldızı!
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