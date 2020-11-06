Galatasaray'da hedef Fenerbahçe'nin eski yıldızı!

Seri ve Lemina'nın ayrılmasından sonra orta sahaya sadece Etebo transferini yapan Aslan'da, hedef orta saha transferi.
Teknik Direktör Fatih Terim'de orta saha için regista transferini istediğini açık bir şekilde dile getirmişti.
Yabancı sınırının önümüzdeki sezon için belirsiz olması Cimbom'u yerli takviyesine yönlendirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor formasıyla iyi bir performans gösteren Salih Uçan'ın kadroya katılmasını istedi.
Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve daha sonra İtalya'da top koşturan Salih Uçan, yurt dışında tutunamadı ve Türkiye'ye Alanyaspor formasıyla geri döndü.
Geçtiğimiz sezonun başında Alanyaspor macerasına başlayan Uçan, bugüne kadar 41 maçta Alanyaspor forması giydi.
Ancak sarı kırmızılı takım, Akşam'ın haberine göre devre arasında Salih Uçan için girişimde bulunacak ve takımı ile görüşmelere başlayacak.