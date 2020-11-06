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FK - maçında gergin anlar!

'ın FK'ya 3-1 yenildiği maçta zaman zaman tansiyon yükseldi. O anlardan birinde Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü ile Gaziantep FK Sumudica arasında gerginlik yaşandı.

Giriş Tarihi: 6.11.2020 23:12 ABONE OL
Gaziantep FK - Beşiktaş maçında gergin anlar!

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK sahasında zorlu rakibi Beşiktaş'ı ağırladı.

Siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı 10 kişi tamamlarken, mücadelede zaman zaman tansiyon yükseldi.

Hem saha içinde hem de saha kenarında tansiyon yükselirken, Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin ile Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Kısa süreli tartışma sonrası taraflar araya giren oyuncu ve teknik ekibin sakinleştirmesi sonrası yerlerine döndü.



(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)


(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)


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Gaziantep FK - Beşiktaş maçında gergin anlar!
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