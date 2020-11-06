Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Saat 20.00'de başlayacak olan maç beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.
Siyah-beyazlılar ligde 6 maça çıktı ve 10 puanda. Gaziantep temsilcisi ise 7 karşılaşma sonunda 8 puana ulaştı.
Gaziantep FK'nın deneyimli hocası Sumudica cezasını doldurdu ve takımının başında olacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU...
Gaziantep: Günay, Papy, Tosca, Muhammet, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Vetrih, Kana-Biyik, Dicko.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Aboubakar.