Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

FK - maçının 11'leri belli oldu

'in 8. haftasında , deplasmanda FK'ya konuk olacak. Ligde çıktığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlılar çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Mücadele öncesinde Beşiktaş'ın 10, Gaziantep FK'nın ise 7 puanı bulunuyor. Öte yandan 'ın 1 maçı eksik. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 6.11.2020 18:56 Son Güncelleme: 6.11.2020 19:04 ABONE OL
Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Saat 20.00'de başlayacak olan maç beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Siyah-beyazlılar ligde 6 maça çıktı ve 10 puanda. Gaziantep temsilcisi ise 7 karşılaşma sonunda 8 puana ulaştı.

Gaziantep FK'nın deneyimli hocası Sumudica cezasını doldurdu ve takımının başında olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Gaziantep: Günay, Papy, Tosca, Muhammet, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Vetrih, Kana-Biyik, Dicko.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Aboubakar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Koronavirüs bir kez daha mutasyona uğradı! Bulaş hızı arttı; işte yeni corona virüs belirtileri...
Ciciş kardeşlere sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Esra Ersoy ile Ceyda Ersoy satıp ev alacaklar...
Uzman isim son dakika uyardı! Marmara Denizi'ndeki depremden sonra 2 noktaya dikkat çekti! Büyük İstanbul depremiyle ilgili tarih verdi
ABD seçimlerinden son dakika haberi: ABD'de kritik eyalette oyların yüzde 98'i açıldı! İşte ABD seçimlerinde son durum
İzmir depreminde hayatını kaybetmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım
Son dakika haberi: 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı nasıl hesaplanıyor? İşte tüm merak edilenler
MÜJDE! Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberi: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Limonun faydaları saymakla bitmiyor! 5 günde 3 kilo yağdan gidiyor! İşte limon diyeti..
Son dakika haber: Deprem önlemleri için hükümet düğmeye bastı, 'Fay yasası' geliyor! İşte yeni düzenlemenin detayları
Son dakika haberleri: Jinekolog Fecri Sevilen'den yeni skandal! Oğlunun sevgilisine...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA