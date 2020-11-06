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İlaç gibi geldi

İngiliz basını ’ı yerden yere vururken, ’e de övgüler yağdırdı.

SUAT UMURHAN
Giriş Tarihi: 6.11.2020 ABONE OL
İlaç gibi geldi
Bu sezon Avrupa'da dökülen takımlarımızın ardından bu galibiyete hasret kalmıştık. Şampiyonlar Ligi'ne ikide sıfır ile başlayan Medipol Başakşehir'in Manchester United karşısındaki galibiyeti tüm Türkiye'nin yüzünü güldürürken, Demba Ba ve Visca'nın attığı goller ise Avrupa'nın diline düştü. Hızlı hücumda Manchester United savunmasından kimseyi karşısında bulamayan Demba Ba'nın golü, Kırmızı Şeytanlar'ın da ülkesinde yerden yere vurulmasına neden oldu. Mirror, "Salak ve Demba" başlığı ile "Salak ve Avanak" filmine göndermede bulunup Solskjaer'i ve oyuncularını ağır eleştiri yağmuruna tuttu.

The Times: "Manchester United, U-10 oyuncularını utandıracak hatalarla kaybetti." The Telegraph: "Manchester United, acınası savunmasının bedelini ödedi."
Daily Mirror: "Salak ve Demba", "Solskjaer'in üzerindeki baskı artıyor."
Daily Mail: "Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan Medipol Başakşehir'e ilk yarıda yedikleri iki dikkatsiz golle yenilirken Chelsea'nin eski oyuncusu Demba Ba golünü attı."
BBC Sport: "Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin tecrübesiz takımı Başakşehir'e karşı utanç verici bir açılış golünü gördükten sonra can sıkıcı bir gece yaşadı."
The Guardian: "Demba Ba, M.United'ın komik hatalarınının üzerine Başakşehir'in zaferini kurdu."
Sky Sports: "Manchester United için unutulması gereken gece."
BT Sport: "İstanbul yenilgisi midemize bir yumruk."

236 MİLYON TL'LİK 'DEV' KAZANÇ
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek takımımız olan Başakşehir'in kasası da doldu. Katılım payı olarak 15.25 milyon Euro kasasına koyan İstanbul ekibi, katsayı sıralamasından da 3.3 milyon Euro pay aldı. Yayın havuzundan ise 2.5 milyon Euro elde edecek olan turuncu-lacivertliler, önceki gün gelen galibiyetle birlikte de 2.7 milyon Euro'luk 3 puan primine hak kazandı. Başakşehir'in şu andaki kazancı 23.7 milyon Euro yani 236 milyon TL'ye ulaştı.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRLERİ
Katılım payı 15.25 milyon Euro (152.4 milyon TL)
Katsayı payı 3.3 milyon Euro (33 milyon TL)
Yayın havuzu 2.5 milyon Euro (25 milyon TL)
3 puan primi 2.7 milyon Euro (27 milyon TL)
Toplam gelir 23.7 milyon Euro (236 milyon TL

NE DEDİLER?

LEVENT TÜZEMEN
Başakşehir, İstanbul'da Leipzig ile final oynar
Başakşehir, M.United'ı yenerek, Avrupa konusunda Türk futboluna moral oldu. Uzun süredir Avrupa'da büyük bir takımı yenme konusunda açlığımız vardı. Başakşehir, çok akıllı oynadı. Teknik direktör Okan Buruk, Aleksic ve Demba Ba'yı 11'de oynatarak doğru yaptı. Mücadele olarak Başakşehirli oyuncular göz kamaştırdı. Rafael'in yıldızlaştığı gecede bütün oyuncular büyük sorumluluk alarak oynadı. Zaten Başakşehir; Leipzig ve PSG'ye kaybederken, etkili oynamış ama şanssız goller yemişti. Avrupa'da kupa kaldırmış Okan Buruk'un takımının, Leipzig ile İstanbul'da final oynayacağını düşünüyorum. Başakşehir, en kötü ihtimalle Avrupa Ligi'ne devam eder. Bu güce ve kaliteye sahipler.

ÖMER ÜRÜNDÜL
Bu galibiyet takıma öz güven aşılayacak
Benim düşüncem, Medipol Başakşehir'in bu grupta alabildiği kadar puan toplaması. Manchester United galibiyetiyle gelen 3 puan çok çok sevindirici. Dünya devlerinden birini yendiler. Bu galibiyet takıma öz güven de sağlayacaktır. Ama 'Bundan sonrası ne olur' derseniz, ilk iki şansı çok zor. Ancak belki bu grupta üçüncülük gelebilir. Bu da büyük başarı olur. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi gibi çok zorlu bir turnuvada ilk defa grup aşamasında mücadele ettiğini asla unutmayalım.

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