İlaç gibi geldi

Bu sezon Avrupa'da dökülen takımlarımızın ardından bu galibiyete hasret kalmıştık. Şampiyonlar Ligi'ne ikide sıfır ile başlayan Medipol Başakşehir'in Manchester United karşısındaki galibiyeti tümDemba Ba ve Visca'nın attığı goller ise Avrupa'nın diline düştü.Kırmızı Şeytanlar'ın da ülkesinde yerden yere vurulmasına neden oldu. Mirror,başlığı ilefilmine göndermede bulunup Solskjaer'i ve oyuncularını ağır eleştiri yağmuruna tuttu."Manchester United, U-10 oyuncularını utandıracak hatalarla kaybetti." The Telegraph: "Manchester United, acınası savunmasının bedelini ödedi.""Salak ve Demba", "Solskjaer'in üzerindeki baskı artıyor.""Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan Medipol Başakşehir'e ilk yarıda yedikleri iki dikkatsiz golle yenilirken Chelsea'nin eski oyuncusu Demba Ba golünü attı.""Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin tecrübesiz takımı Başakşehir'e karşı utanç verici bir açılış golünü gördükten sonra can sıkıcı bir gece yaşadı.""Demba Ba, M.United'ın komik hatalarınının üzerine Başakşehir'in zaferini kurdu.""Manchester United için unutulması gereken gece.""İstanbul yenilgisi midemize bir yumruk."Şampiyonlar Ligi'ndeki tek takımımız olan Başakşehir'in kasası da doldu.Yayın havuzundan ise 2.5 milyon Euro elde edecek olan turuncu-lacivertliler, önceki gün gelen galibiyetle birlikte de 2.7 milyon Euro'luk 3 puan primine hak kazandı.Katılım payı 15.25 milyon Euro (152.4 milyon TL)Katsayı payı 3.3 milyon Euro (33 milyon TL)Yayın havuzu 2.5 milyon Euro (25 milyon TL)3 puan primi 2.7 milyon Euro (27 milyon TL)Toplam gelir 23.7 milyon Euro (236 milyon TLBaşakşehir, M.United'ı yenerek, Avrupa konusunda Türk futboluna moral oldu. Uzun süredir Avrupa'da büyük bir takımı yenme konusunda açlığımız vardı. Başakşehir, çok akıllı oynadı. Teknik direktör Okan Buruk, Aleksic ve Demba Ba'yı 11'de oynatarak doğru yaptı.Zaten Başakşehir; Leipzig ve PSG'ye kaybederken, etkili oynamış ama şanssız goller yemişti. Avrupa'da kupa kaldırmış Okan Buruk'un takımının, Leipzig ile İstanbul'da final oynayacağını düşünüyorum.Bu güce ve kaliteye sahipler.Benim düşüncem, Medipol Başakşehir'in bu grupta alabildiği kadar puan toplaması. Manchester United galibiyetiyle gelen 3 puan çok çok sevindirici. Dünya devlerinden birini yendiler. Bu galibiyet takıma öz güven de sağlayacaktır. Ama 'Bundan sonrası ne olur' derseniz, ilk iki şansı çok zor. Ancak belki bu grupta üçüncülük gelebilir. Bu da büyük başarı olur.