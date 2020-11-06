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'yı ne zaman duyuracak? İşte o tarih

ile anlaşma sağladı, açıklama ise maçı sonrası yapılacak. Trabzonspor yönetimi, cumartesi günü oynanacak kritik ve zorlu karşılaşma öncesi takımın motivasyonunu düşünerek, anlaşmayı duyurma işini öteledi.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 6.11.2020 ABONE OL
Trabzonspor Abdullah Avcı'yı ne zaman duyuracak? İşte o tarih

Trabzonspor yönetimi, teknik direktörlük için kararını Abdullah Avcı'dan yana verdikten sonra üst üste üç kez görüşme gerçekleştirdi.

Sözleşmenin 1 yılı opsiyonlu 3 yıl olması konusunda prensipte anlaşma sağlanırken, Avcı'nın teknik ekibini kendisinin oluşturması konusunda fikir birliğine varıldı. 57 yaşındaki teknik adamla yapılan son görüşmede yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi takımın motivasyonunun dağılmaması için resmi açıklamanın karşılaşmanın ardından yapılması kararı alındı.

EKİBİNİ KURUYOR
Avcı'nın ekibinde geçmişte birlikte futbol oynadığı Trabzonsporlu Turgut Kural ile yine bir dönem bordo-mavili formayı giyen Egemen Korkmaz'ın da olması kararlaştırıldı. Yapılan görüşmelerde Avcı devre arası için transfer beklentisini de dile getirdi. Tecrübeli hocanın yıllık ücretinin ise 7 milyon TL civarı olması bekleniyor.

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Trabzonspor Abdullah Avcı'yı ne zaman duyuracak? İşte o tarih
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