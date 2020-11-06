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dakika: A 'ın açıklandı

dakika... A Hırvatistan, ve 'la oynayacağı karşılaşmalar öncesi açıklandı. Deneyimli teknik adam , 2017 yılından beri milli formadan uzak olan 'nin yıldız sol beki 'i de kadroya aldı.

Giriş Tarihi: 6.11.2020 18:29 Son Güncelleme: 6.11.2020 18:51 ABONE OL
Son dakika: A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların, 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile oynayacağı özel karşılaşma ile UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Rusya ve 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan ile yapacağı maçların aday kadrosuna şu isimler davet edildi:

Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.

CANER ERKİN DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin deneyimli sol beki Caner Erkin yeniden A Milli Takım'ın kadrosuna alındı. Yıldız isim, son olarak 2017 yılında oynanan İzlanda karşılaşmasında milli formayı giymişti.

İşte kadroda yer alan isimler...

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Son dakika: A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
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