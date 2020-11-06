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Son dakika: 'ta kadrodan çıkarıldı

Son dakika haberi... Beşiktaş, 'in 8. haftasında oynayacağı FK maçı öncesinde 'ın kadrodan çıkarıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan bilgilendirmeye göre, deneyimli oyuncu üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle maçta görev yapamayacak. Necip'in yerine ise Erdoğan Kaya kamp kadrosuna alındı.

Giriş Tarihi: 6.11.2020 18:13 Son Güncelleme: 6.11.2020 18:24 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta Necip Uysal kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Necip Uysal'ın kamp kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Necip Uysal'ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Necip Uysal, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Necip Uysal'ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edilmiştir."

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Son dakika: Beşiktaş'ta Necip Uysal kadrodan çıkarıldı
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