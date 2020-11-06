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SON DAKİKA: 'dan açıklaması

'da sakatlığı bulunan ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Radamel Falcao'nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.Kolombiyalı yıldız futbolcu maçında forma giyemeyecek. I Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 6.11.2020 13:42 Son Güncelleme: 6.11.2020 14:18 ABONE OL
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Radamel Falcao'nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in sekizinci haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 25 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri yapıldı.

Antrenmanın ana kısmında teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Radamel Falcao'nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Sivas'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek"

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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması
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